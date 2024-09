Dybala, el dueño de la 10 de la Selección Argentina ante la ausencia de Messi

"La camiseta 10 la ha usado creo que Ángel Correa cuando no estuvo Leo. No es un inconveniente, sabemos que la 10 tiene dueño y se sabe quién es. Es una camiseta a la que le guardamos mucho cariño", se había limitado a decir Lionel Scaloni, este miércoles, en conferencia de prensa.

Finalmente, Dybala -quien se perdió la Copa América y en estas semanas entró en la convocatoria después de que confirmó su continuidad en la Roma y rechazar a último momento una oferta del Al-Qaqsiah de Arabia Saudita, tendrá el honor de lucir el legendario dorsal de la Selección Argentina.

La explicación de Scaloni sobre la convocatoria de Dybala

En la última conferencia de prensa, Lionel Scaloni explicó los motivos por los que convocó a Dybala a último momento. "La convocatoria de Paulo no tiene relación a que se haya quedado en Italia. Nosotros valoramos a los jugadores por lo que hacen dentro de la cancha más allá de la liga en que esté. Después ha sido una decisión que ha tomado él, que por otra parte habla muy bien de lo que es él como pibe. Se ha quedado en el club que tanto quiere dejando de lado otras cosas", expresó Scaloni. Luego, agregó: "La convocatoria fue futbolística, pensando que el equipo lo puede necesitar en algún momento. Ante las bajas de algunos jugadores, pasa a ser un futbolista que nos puede aportar".

A su vez, explicó que no le dio ningún consejo respecto de la posibilidad de marcharse al fútbol de Arabia Saudita: "No me metí en la posible transferencia, solo cuando lo llamamos para decirle que estaba convocado le preguntamos si se quedaba y nada más. Nunca nos metimos en las decisiones de los jugadores ni nos vamos a meter. Son decisiones personales, futbolísticas y también de vida. No nos vamos a meter porque todos hemos estado en esa situación y a lo mejor es confundirlo más. Así que la decisión ha sido suya y bienvenido sea si es lo mejor para él. Creo que está contento".