Dos paranaenses en la logística de la Fórmula 1

Ambos trabajan durante 15 días previos a cada carrera y la base de operaciones está en España. Estos chicos no eran fanáticos del automovilismo antes, la experiencia de estar en las carreras les ha permitido apreciar el ambiente, el sonido de los autos y la magnitud del evento.

Llevan un trabajo físicamente desgastante debido a los constantes viajes y cambios de horario. A pesar de que disfrutan la experiencia y que saben que es no es fácil trabajar en horarios nocturnos por el calor y que conlleva un desgaste. Pero de igual manera disfrutan de conocer y saber de muchas culturas.

Paranaenses en la F1

Stefano y Bruno Peresutti charlaron con UNO desde España tras la última fecha de la F1 en Arabia Saudí.

“El primero que tuvo la suerte, vamos a decirlo, de que empezó a trabajar en lo que es este evento internacional, fui yo”, dijo Stefano en el arranque de la charla. “Todo se dio por un contacto de Paraná que en realidad, esto es reimportante que se sepa, que ya hay un grupo de paranaenses que viene laburando hace varios años y es el típico boca en boca que va llegando. Se dieron varias oportunidades de viaje y en esta, por suerte, lo pudimos hacer un poco más en familia, en este caso mi primo”, completó Stefano.

“Empecé, mi primera experiencia fue en noviembre del 2023. En esa oportunidad, después de 30 años, la carrera se volvió a hacer en el Grand Prix de Las Vegas. Así que ahí fue donde, más o menos, arrancamos, por así decirlo, pero son bastante esporádicos a las carreras digamos, como no van llamando”, agregó Stefano.

En tanto, Bruno dijo: “La idea es hacer base en España. Salen casi todos los vuelos de acá; la empresa a la que pertenecemos (Doco) te ubica, te da lo que es pasaje y hotelería. Según cada carrera te van derivando, siempre se trabaja 15 días previos a la carrera. Y hay distintos grupos, que van saliendo, se van acomodando para poder cumplir con todas las fechas. Entonces, labura 15 días en la carrera y ahí, simultáneamente, ya sale otro equipo para otra, y así sucesivamente Pero sí, la base es en España y bueno, y te piden estar cerca”.

“Algunas fechas no vamos, es que como cambiaron bastante todo lo que son las leyes de migración y inmigración. Es como que es justo la empresa que suele hacer lo que es Europa, bueno, Medio Oriente y Asia. Muchos chicos están evitando ir para esos lados por cuestiones legales. Está más complicado de ingresar Sobre todo si van a trabajar; más que nada para tramitar el tema de permisos, visas y demás cuestiones”, manifestó Bruno.

En cuanto si eran fanáticos del automovilismo, Bruno comentó: “Por lo menos yo, solo espectador, si bien en la familia la seguían, los domingos la abuela siempre la miraba. Pero fui siempre bastante ajeno al deporte, pero bueno, ahora que estuvimos ahí, sí, la verdad que te llama mucho la atención y te atrapa de alguna forma. Porque el contexto, el ambiente, el sonido, todo el show ese, la verdad que es súper atractivo. Es una experiencia única, es como que estamos hablando del deporte más elite a nivel mundial”.

Sobre lo mimos Stefano dijo: “A mí me pasó lo mismo, a nivel personal, por mi abuelo miraba algo. Él era fanático de los fierros. Y a mí no era algo que me latiera tanto como los deportes por equipos, como el fútbol”.

“Tenemos como todas las personas amigos fanáticos, familiares fanáticos, que no pueden creer que estemos ahí. En este caso yo le daría que Dios le da pan al que no tiene dientes, porque a mí no es que me vuelva loco. Pero como dicen, estar ahí y no hay como no impresionarte de todo lo que se vive y cómo se vive, es difícil. Es un lindo circo y entiendo que es uno de los eventos deportivos más grandes del mundo. No sé qué le sigue y la convocatoria es gigante”, dijo Bruno.

Sobre sus labores, Stefano dijo: “Nosotros con el equipo armamos los espacios VIP en donde van artistas, van gente de Hollywood. Van personas muy conocida en esos países y en esos espacios que de otra forma no acceden. Por ahí son invitados, las escuderías, si bien cada corredor tiene su paddock, su lugar donde comparten con su familia y sus allegados”.

“En algunas ocasiones sí, brindamos apoyo al montaje, vamos a llamarle de las mesas, de las sillas, que es una logística que hay que hacer”, manifestó Stefano. Ellos trabajan a full en la previa de cada carrera. En el Medio Oriente por el calor les tocó de noche y fueron jornadas largas y de mucho andar. Ahora ambos están en un párate para su próximo destino en el Circuito de la Fórmula 1.