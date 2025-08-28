River Plate-Unión no se sacan ventajas y ahora van a los penales

River Plate intenta meterse entre los mejores ocho de la competencia contra el Tatengue. Están 0 a 0 tras los 90 minutos y se vienen los penales.

La Copa Argentina 2025 entra en su etapa decisiva y este jueves promete un duelo atrapante en los octavos de final : Unión de Santa Fe y River Plate se miden en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza , con la expectativa de un marco multitudinario y mucho en juego.

River llega como favorito en los papeles, pero el presente del equipo de Gallardo no admite relajaciones: algunos altibajos recientes han encendido alarmas en Núñez. Enfrente esta Unión, un rival que se aferra a la chance de dar el golpe y colarse entre los ocho mejores de la competencia.

Minuto a minuto

¡FIN DE LOS 90 MINUTOS: SE DEFINE TODO EN LOS PENALES!

River Plate y Unión empataron sin goles al cabo del tiempo reglamentario y resolverán el último pasaje a los cuartos de final de la Copa Argentina a través de los tiros desde los doce pasos. El Millonario tuvo ocasiones para llevarse la victoria y no le cobraron un claro penal a Gonzalo Montiel en el segundo tiempo, pero también registró una serie de atajadas de Franco Armani que mantuvieron las tablas.

95 MINUTOS: LAS OCASIONES QUE FALLARON RIVER Y UNIÓN EN EL CIERRE

En primera instancia, Tagliamonte evitó el festejo de la Banda y, en la réplica, la tuvo el Tatengue con un mano a mano fallado contra Armani.

¡ADICIONARON SEIS MINUTOS!

86 minutos: fenomenal tapada de Tagliamonte

El arquero estiró uno de sus pies para rechazar el zurdazo a corta distancia de Santiago Lencina.

83 minutos: se salvó River en una de las últimas jugadas

Gonzalo Montiel bloqueó un remate a quemarropa para evitar el tanto de Unión.

82 minutos: River Plate agotó cambios

Enzo Pérez, Maxi Salas y Sebastián Driussi fueron reemplazados por Juan Portillo, Miguel Borja y Facundo Colidio. Además, hubo otras dos modificaciones en Unión: Nicolás Palavecino por Franco Fragapane y Agustín Colazo por Marcelo Estigarribia.

74 minutos: modificaciones en ambos equipos

Gallardo metió aSantiago Lencina por Giuliano Galoppo, mientras que Madelón decidió la entrada de Augusto Solari por Julián Palacios.

73 minutos: Tagliamonte controló un envío de Juanfer

El guardameta de Unión mostró seguridad para quedarse con una pelota en el área chica.

68 minutos: primer cambio en Unión

Lucas Gamba por Cristian Tarragona.

68 minutos: Montiel falló el gol abajo del arco y pidió un penal por agarrón

Juanfer Quintero envió un excelente pase a Marcos Acuña y el Huevo envió un centro bajo calculado a la aparición de Cachete, quien no llegó a tocar el balón mientras lo sujetaba un rival.

65 minutos: excelente tapada de Armani

El arquero del Millonario despejó un potente remate frontal a distancia de Mauro Pittón.

64 minutos: primer cambio en River Plate

Juanfer Quintero reemplazó a Nacho Fernández.

59 minutos: Marcos Acuña tuvo la suya con la Banda

El lateral sacudió un fuerte zurdazo que se perdió por encima del travesaño.

56 minutos: casi viene el primer gol por un error de Armani

Al Pulpo se le escapó una pelota en el área y llegó a tocarla un hombre de Unión, pero la trayectoria de la pelota pegó en la parte externa de la red.

53 minutos: otra chance del Millonario

River Plate generó un nuevo ataque bloqueado por la defensa del elenco santafesino.

51 minutos: respondió Nacho para River Plate

El volante sacudió un tiro cruzado en el área que se perdió por el fondo de la cancha.

50 minutos: Tarragona avisó para el Tate

El delantero avanzó contra el área y sacudió un zurdazo que fue al lado del palo derecho de Armani.

42 minutos: segundo remate de Unión en el partido

Caramelo Martínez finalizó un contragolpe con un derechazo en la puerta del área que se desvió en Lucas Martínez Quarta y la pelota se fue al lado del palo izquierdo de Armani.

35 minutos: tramo sin llegadas en Cuyo

El equipo de Marcelo Gallardo se diluye en centros, mientras que Unión no puede finalizar sus ataques.

25 minutos: salvada tiempista de Tagliamonte

El arquero de Unión anticipó a Maxi Salas para quedarse con la pelota en un mano a mano. Acto seguido, el ex hombre de Racing llegó en velocidad y terminó cometiéndole infracción.

17 minutos: Unión buscó sorprender desde mitad de cancha

Caramelo Martínez recuperó una pelota y decidió probar un intento a distancia que se marchó cerca del arco de Franco Armani.

8 minutos: la primera jugada de peligro fue de River Plate

Giuliano Galoppo ensayó una volea en la puerta del área que terminó en las manos de Tagliamonte.

Formaciones de River y Unión

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Kevin Castaño, Nacho Fernández; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.