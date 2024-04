De la mano del Dibu Martínez, Aston Villa está en puestos de Champions League

En una semana en la que ha quedado prácticamente confirmado que Inglaterra no dispondrá de una plaza adicional para la próxima edición de la Champions League, el Aston Villa avanzó hacia la consecución de la cuarta plaza con una remontada ante el Bournemouth.

Los Villanos no notaron el cansancio de haber jugado un alargue más penales en Lille, para clasificarse a semifinales de la Conference League, y se impusieron al ya salvado Bournemouth, que, aun así, no les puso las cosas fáciles y se adelantó con un penal de Dominic Solanke en el que Dibu Martínez adivinó la intención, pero no logró taparlo.

La remontada la comenzó Morgan Rogers, con un jugadón individual en el que sentó a un defensor y fusiló en el primer palo. Ya en la segunda mitad, Moussa Diaby aprovechó una asistencia de Ollie Watkins para el 2-1 y el delantero inglés sumó un pase de gol más al gambetear al arquero y dejar que rematara solo a placer a Leon Bailey.

Tras este encuentro, el Villa se afianza con 66 puntos en la cuarta plaza, seis unidades más que el Tottenham, que tiene dos partidos menos. Quedan cuatro fechas y todo puede pasar en la Premier League.

Liverpool ganó y no se baja de la pelea

Liverpool venció como visitante por 3 a 1 al Fulham. Los Reds, que contaron con el ingreso de Alexis Mac Allister, lograron el triunfo que les permitió alcanzar en la cima al Arsenal, hasta ver cómo le va al Manchester City.