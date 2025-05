Daniela Garbarino, la paranaense que no se rinde tras su debut mundialista

A pesar del tropiezo, la atleta sigue enfocada en mejorar

La jornada estuvo marcada por condiciones imprevistas que influyeron significativamente en el desempeño de los atletas. Altas temperaturas, demoras en el cronograma, pausas extendidas y ajustes técnicos de última hora fueron factores determinantes en el desarrollo de la actividad. A pesar de haber entrenado durante meses con cargas planificadas, trabajo técnico y preparación psicológica, no pudo evitar un error crucial: soltó la pesa antes de completar los 30 minutos reglamentarios, lo que cerró anticipadamente su participación.

Este error, aunque doloroso, no empañó la magnitud de la experiencia. La oportunidad de formar parte de esta cita representó una invaluable ocasión de aprendizaje, permitiéndole observar a los mejores competidores y conocer sus metodologías de trabajo y su capacidad para manejar la presión en situaciones adversas.

Aunque el resultado no fue el esperado, el evento le permitió medirse con atletas de nivel mundial y adquirir herramientas para optimizar su rendimiento en futuros desafíos. Este paso ha fortalecido su enfoque a largo plazo en el kettlebell, una disciplina en la que viene desarrollándose con dedicación.

Su nombre ya es reconocido dentro del circuito europeo de kettlebell, donde ha competido en múltiples torneos y encuentros. Este año, su participación marcó un punto de inflexión en su carrera, no solo por la jerarquía del certamen, sino también por el desafío que representó defender los colores de un país en una competencia de tal magnitud.

Actualmente, sigue entrenando y proyectando nuevas instancias de competencia internacional, con la mirada puesta en la mejora constante. Su camino combina la experiencia acumulada con una fuerte vocación por el alto rendimiento, consolidándola como una referente de esta disciplina en crecimiento.

Daniela Garbarino le contó su experiencia a Diario UNO

Tras su participación, Daniela dialogó con UNO, donde destacó el valioso aprendizaje obtenido y el apoyo fundamental de su equipo. Aseguró que esta experiencia le proporcionó herramientas esenciales para enfrentar nuevos retos, con la mirada puesta en un futuro lleno de desafíos y una próxima revancha.

—¿Qué sensaciones te dejó participar por primera vez en una cita mundialista?

—Tengo sensaciones encontradas. Por un lado, fue hermoso estar rodeada de personas de todo el mundo. El ambiente fue de competencia sana, con mucho apoyo, aliento y motivación, incluso, entre personas que no se conocían. Se aplaudía el esfuerzo y se valoraba a quienes hacían que lo difícil pareciera fácil. En cuanto a mi rendimiento, esperaba más. Nunca imaginé soltar la pesa antes de los 30 minutos. Creo que el cansancio de los días previos y los nervios me jugaron en contra. No tuve la fortaleza mental para sostener el esfuerzo físico. Me duele no haber podido demostrar todo lo que trabajé, aunque entiendo que es parte del deporte.

—¿Qué nuevas herramientas te proporcionó esta experiencia para afrontar los próximos desafíos?

—Hay cosas que uno sabe y no termina de comprender hasta que las vive. Esta experiencia me hizo frenar un poco. Venía avanzando rápido, con mejoras notables y este freno me obliga a reflexionar. Me ayuda a trazar un nuevo camino y a mantenerme constante. El equipo y otros competidores, me dieron consejos y correcciones muy valiosos que ahora tengo que trabajar. Aunque soy muy competitiva, llevo menos de un año entrenando y reconozco que logré mucho en poco tiempo. Fui a vivir la experiencia y me la llevo con sus cosas buenas y malas, con muchísimo para aprender.

—¿Cómo impactó el apoyo de tu equipo en tu desempeño y proceso de recuperación?

—Mi equipo fue un gran sostén. Al terminar, sentí que los había decepcionado, que no había logrado nada. Pero ellos vieron todo el esfuerzo que hice durante los casi 24 minutos que peleé con una pesa que realmente me exigió al máximo. Me ayudaron a ver que luché conmigo misma para no rendirme. Me abrazaron e hicieron tomar dimensión del camino recorrido. Me dejaron desahogarme, aunque después, me retaron por seguir castigándome por cosas que ya no podía cambiar y que en muchos casos ni eran ciertas. Aunque por momentos, sentía que no había hecho nada, el cuerpo me recordó que sí hice un gran esfuerzo. Más de 220 repeticiones con 18 kilos. Fue una gran lucha, aunque al no completar los 30 minutos, la prueba no se validó oficialmente.

—¿Esta vivencia te ha motivado a regresar con más fuerza y buscar una revancha?

—Sí, totalmente. Pensaba que esta era una linda manera de cerrar una etapa, aunque entendí que es solo el comienzo. No llegué a este evento por casualidad. Hubo mucho trabajo detrás. Hoy tengo nuevas herramientas, más experiencia y errores que ya no quiero repetir. Quiero darme la revancha y demostrarme que puedo. Este es un deporte que exige mucha fuerza mental y lo bueno es que no tiene límite de edad. Voy a seguir entrenando con más ganas que nunca.