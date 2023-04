Daniel Bertoni: "El miedo es el descenso".

"El miedo es el descenso, que está ahí nomás. Independiente tendrá que luchar para no irse directamente", manifestó Bertoni en declaraciones a Télam Radio.

Con respecto a la llegada de Pablo Repetto, quien podría asumir como entrenador antes del clásico del próximo domingo contra Racing Club.

"Habrá que ver. El problema no es Repetto, ni con (Pedro, DT interino) Monzón, ni (Leandro) Stillitano (el anterior técnico) sino el material que tenés y a lo que querés jugar", aseguró el ex goleador.

Para Bertoni este presente "no viene de ahora" pero fue crítico de la actual gestión que encabeza Fabián Doman.

"Trajo gente que no está apta para trabajar en el fútbol y un montón de jugadores en vez de pocos y buenos", analizó el exdelantero de Napoli y Fiorentina de Italia.

En este sentido, el campeón del Mundo con el seleccionado que dirigía César Luis Menotti en 1978, señaló que "muchos de esta conducción son los mismos que estuvieron con (Julio) Comparada, (Javier) Cantero y (Hugo) Moyano", y pidió "que no le mientan a la gente".

"No soy un tirabombas, lo que pasa es que a esta gente no le gusta que le digan la verdad. Lo único que hicieron fue aumentar la cuota social. No hicieron un solo cambio", concluyó Bertoni.