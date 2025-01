Daniel Aquino se prepara para pelear en Canadá

El espigado peleador de la capital entrerriana deberá recorrer los 8.684 kilómetros que separan su ciudad natal con Montreal, Canadá, donde combatirá el viernes 31 contra el pugilista local Mathieu Germain. El enfrentamiento está programado a la distancia de 10 rounds, en un peso acordado de hasta 65,700 kilos.

Daniel Aquino habló de su próximo combate

Antes de desarrollar una de sus sesiones de entrenamiento el Terrible recibió a UNO y habló de este importante compromiso.

“Será una pelea súper importante para mí y me estoy entrenando muy bien para llegar de la mejor manera posible. Además estoy bien mentalizado para este compromiso”, fueron sus primeras palabras.

—Vas a tener que exigirte un poco para dar el peso...

—Sí, me pidieron que dé 65,700 kilos. A lo largo de mi carrera, tanto cuando era amateur como en el profesionalismo, me he caracterizado por cumplir siempre con el peso que me solicitan y esta vez no será la excepción. Comencé mi carrera peleando en Súper Ligero, luego subí a Welter y realicé la mayoría de mis peleas en esa categoría, pero mis dos últimas presentaciones fueron en Súper Welter. Hace unos meses me habían hablado desde afuera para pelear en Mediano aunque finalmente no se dio, pero con 71 kilos y algunos gramos debo volver a bajar dos divisiones. Tendré que llegar a los 65 kilos antes de viajar para llegar tranquilo con el peso. Estoy haciendo un trabajo importante con la alimentación y el gimnasio para llegar fuerte y cumplir. De todos modos me avisaron con bastante tiempo y el calor que hizo los últimos días me vino bien para bajar un poco. La semana pasada di 67,400 y me estoy manteniendo para poder entrenar duro sin debilitarme.

—¿Notás un cambio con esta nueva preparación?

—Sí y le estoy muy agradecido a Pistrilli por darme una mano. Era algo que necesitaba porque si bien llegaba a los últimos rounds, prácticamente lo hacía sin fuerzas. Ahora me siento más rápido y fuerte, y cada vez que vuelvo a mi casa llego contento porque no me siento exhausto.

—¿Qué pudiste observar de Mathieu Germain?

—Los videos que encontré son de peleas de dos o tres años atrás, y no pude estudiar sus últimas presentaciones. Tiene 25 peleas ganadas, 10 por nocaut, dos perdidas y un empate. Cuando lo atacan se sabe cerrar y boxea bien. No será fácil pero confío en el trabajo que estoy realizando y en que llegaré bien a los 10 asaltos.

—¿Puede ser este un año para reposicionarte en los primeros planos del boxeo nacional?

—Esa es mi idea. Quiero aprovechar que ahora cuento con algunas herramientas que antes no tenía. Ojalá se me dé la victoria en Canadá, lo cual sería espectacular. Deseo que me surja la posibilidad de disputar algún título y poder ir bien entrenado, algo que por una u otra razón me faltó en otras ocasiones.

Su gimnasio en Sportivo Urquiza

Aquino también habló sobre su gimnasio en el Club Sportivo Urquiza: “Se vienen sumando muchas personas. Mientras realizo mi preparación no puedo ir a dar las clases, pero está mi papá que es director técnico nacional. En febrero volveré a trabajar con los chicos. La verdad que se ha acercado bastante gente y eso me alegra”.

Se viene la primera velada del año en Paraná

Se conoció la fecha para el festival que abrirá la temporada 2025 del boxeo paranaense. Será el sábado 15 de febrero, en Paracao donde pelearán los locales Cinthia González y Franco Catena.