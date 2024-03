Cristiano Ronaldo publicó una foto que preocupó a seguidores

CRISTIANO PIES LASTIMADOS.jpg Los pies de Cristiano Ronaldo.

Este no es el primer episodio en el que los pies de Ronaldo generan comentarios; hace un tiempo, durante unas vacaciones a mitad del año pasado, sus seguidores notaron que llevaba las uñas pintadas de negro. Incluso, apelando al archivo, se pudo comprobar que no era la primera vez que lo hacía. En un principio se creyó que se trataba de algo estético, pero no. En realidad, lo que se coloca Cristiano Ronaldo en sus pies no es pintura. Se trata de un producto que ayuda a fortalecer las uñas. En su caso, lo usa en los pies porque es la parte del cuerpo que más utiliza durante su vida.

A lo largo de sus más de dos décadas en el fútbol profesional, Cristiano Ronaldo ha mostrado una impresionante constancia, jugando 35 partidos o más en cada temporada desde su debut en el Manchester United en 2003. Ahora, en el Al Nassr desde mediados de la temporada 2022/23, ha superado las 50 anotaciones en 58 partidos, aunque su equipo se encuentra actualmente en segundo lugar en la Pro League saudita, a 12 puntos del líder Al-Hilal.

Precisamente, el equipo en el que milita el brasileño Neymar ha establecido un nuevo récord mundial al lograr su victoria número 28 consecutiva en todas las competiciones.

El atacante luso, en tanto, se prepara para su siguiente presentación, la cual será el sábado 30 (después de la doble fecha FIFA) cuando reciba al Al Ta’ee por la fecha número 25 del campeonato local. Actualmente, el equipo que visitará el Mrsool Park de Riad se ubica en el antepenúltimo puesto.