Además ha trabajado con el defensor del Manchester United y la Selección Argentina Lisandro Martínez, con quien se lo pudo ver en su cuenta de instagram. El pago tira y cada tanto se ven con el campeón del mundo.

A punto de volar a México para trabajar en los Premundiales de las U16, Airala contó cómo realiza su exigente trabajo. La relación con el DT y exintegrante de la Generación Dorada Leo Gutiérrez y los desafíos para seguir creciendo.

“Somos seis kinesiólogos que trabajamos con las categorías formativas y la Mayor Femenina. Por lo general viajamos a un torneo al año, nos vamos rotando. Tenemos un grupo en el que vamos viendo quién está “tocado” y quién puede trabajar normal. Los primeros trabajan de manera diferenciada con nosotros y el profe. Después se sigue el trabajo con nosotros. A veces vienen chicos que en sus clubes no tienen un kinesiólogo fijo y les damos pautas y tratamos de generar hábitos para trabajar de la mejor manera posible. Siempre le marcamos que hay que aprovechar al máximo una convocatoria porque una lesión hace que no entrenes y que te quedes afuera de un torneo”, contó sobre el seguimiento que se hace de los jugadores.

Airala dijo que para él “es un logro” que a los chicos les vaya bien, e indicó: “Uno siempre espera resultados. Uno convive y ve el esfuerzo de los chicos y la cantidad de cosas que dejan de lado para estar en ese nivel”.

Para el kinesiólogo gualeyo trabajar con Leo Gutiérrez es una de las “mejores experiencias” que le han tocado vivir. “Por algo Leo ha sido capitán y líder dentro del vestuario. Lo decía el Oveja Hernández. Es muy motivador, sabe de básquet y tiene mucho vestuario. Es una persona muy sencilla que te da lugar y con él trabajé con total libertad sobre el estado de algunos jugadores. Cosas como ‘lo vamos rotando’, ‘lo ponemos un rato’, ‘tratamos de que llegue bien...’ y así. Una persona muy abierta”, comentó.

Una de las facetas más difíciles de su profesión es estar en los momentos críticos del deporte. Como presenciar un “corte” de una lista de jugadores para un torneo importante porque consideró que en ese momento “lloran todos” porque es un grupo.

“Uno tiene que estar preparado y actualizado permanentemente. Y prepararse para todo porque nos ha tocado estar con el cuerpo técnico y decirle que tal jugador tiene una molestia y no llega. Hay que reunirse, explicarles. A veces hay que decirle a los padres, porque son menores. Pero es así, nosotros siempre priorizamos la salud de los chicos. No es como un grande, que por ahí se hace cargo de las decisiones. El chico solo quiere jugar y no sabe si va a tener otra oportunidad de estar en la Selección. No es nada fácil ese momento. Como los cortes. El corte es tremendo, lloran todos, los que se quedan afuera y los compañeros porque se trata de un grupo”, relató.

Su primera experiencia en campo fue en 2018, cuando viajó a Alemania, donde la Selección Argentina disputó un torneo U18 con jugadores como Juani Marco y Leandro Bolmaro, ambos jugando actualmente en España.

Ese mismo año estuvo con el equipo de 3x3 que ganó el oro en los Juegos Olímpicos de la Juvenud en la ciudad de Buenos Aires. Luego estuvo en el Preolímpico en Bahía Blanca con la Mayor Femenina, Sudamericano en Brasil con la categoría 2005 que ganó la Medalla de Oro. Pre Mundial con la 2005 y Mundial de 2022 en Málaga, España. Y en varios torneos en el país.