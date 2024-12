Crecen los rumores del ingreso de un 12° equipo a la Fórmula 1.

El mundo del automovilismo se mantiene en debate permanente tras el anuncio de la entrada de GM/Cadillac a la Fórmula 1 para la temporada 2026. Según un informe de Last Word On Sports, tras la aceptación de la entrada de GM/Cadillac, Mario Andretti sugirió que otro equipo también podría unirse al campeonato, ampliando la parrilla a doce equipos.

Andretti, en una conversación con CBS Detroit, destacó la importancia de este movimiento. “Ellos (GM/Cadillac) son muy ambiciosos ahora, el calendario sigue subiendo, hay un compromiso increíble”, subrayó. Además, mencionó que la posibilidad de invitar a un duodécimo equipo abriría el camino para más fabricantes en el deporte, algo que la F1 ha estado deseando durante mucho tiempo.

La potencial llegada de otro equipo ha generado rumores y especulaciones. Según Last Word On Sports, ha habido interés por parte de otros fabricantes, entre ellos Hyundai, que según informes a principios de 2024, no ha descartado unirse a la F1 en 2031. Su presidente, Cyril Abiteboul, comentó durante el verano que aunque Hyundai no se ha comprometido aún, la entrada a la Fórmula 1 podría evaluarse en el futuro.

Esta expansión no solo permitiría más competencia en la parrilla, sino que también fortalecería la posición de F1 como la cúspide del automovilismo mundial. Incluso en momentos de tensión entre Andretti y Liberty Media, siempre hubo un fuerte deseo por parte de FOM para contar con General Motors. De hecho, se alentó a GM a explorar alianzas con otros equipos además de Andretti.