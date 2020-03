Coronavirus: ¿Cómo mantener el equilibrio en casa?

No es difícil perder la calma en un instante en estos momentos de cuarentena debido a la pandemia que nos toca soportar por el coronavirus. Y claramente los deportistas de elite y los otros no son la excepción. Siguen entrenando en casa (no es lo mismo que en su hábitat natural), se cuidan en las comidas, pero cómo hacen para mantenerse en foco desde lo psicológico.

El paranaense Adriel Levy parece tener la respuesta a una inquietud que hoy por hoy tienen todos los deportistas. Respecto de los deportistas, Levy analiza: “Antes que nada es una persona, por lo cual hay que seguir las medidas sanitarias y otras que se proponen.

En segundo término, es asumir rápidamente que las condiciones cambiaron y hay que poner el foco en lo que se puede hacer en las circunstancias actuales, ver cuáles son las mejores alternativas que se pueden presentar y ponerse en acción.

Es importante entender que las condiciones son para todos por igual y que no está al alcance modificarlo. Sí está a su alcance el sacar el mayor provecho posible con lo que se tiene a mano.

Estar en casa no implica aislarse, ya que puede mantenerse contacto permanente con el equipo de trabajo”, arrancó comentando el psicólogo paranaense dando a entender que, más allá del encierro, hay herramientas que pueden colaborar para que el encierro sea lo menos doloroso posible.

Pero qué pasa con esa rutina de todos los días, que se rompe involunatariamehte y que a veces, y en muchos casos, suele tener hasta un doble turno. “Es importante tratar de mantener la rutina. Esto quiere decir que se puede destinar el mismo espacio horario al entrenamiento y las otras ocupaciones, si es que existen, dependiendo de las actividades de cada uno”, confesó y luego prosiguió con su relato:

“Lo que cambia son las condiciones y posibilidades. Por lo cual, es necesaria la adaptación de todo el trabajo al lugar donde uno está. Es importante apelar a la tolerancia y a la creatividad para hacer los mejores entrenamientos posibles.

Quien mejor adapte el entrenamiento, mayor beneficio podrá obtener de este tiempo.

En el caso de la psicología, es buen momento para introducir muchas técnicas para las que a veces no se cuenta con el tiempo suficiente”.

Se entiende entonces que si el deportista se movía durante toda la semana, no hay que parar sino intentar hacer lo que hacía afuera, pero en casa.

“Como decía, si el deportista entrenaba todos los días, no hay motivo para no seguir haciéndolo.

Si uno gestiona bien los tiempos se puede hacer tranquilamente.

Si la frecuencia era menor, se puede mantener o incrementar.

Bien sabido es que, más allá del deporte de competición, la realización de actividad física trae aparejados muchos beneficios a nivel físico, mental y hasta químico”, sostuvo.

Finalmente Adriel Levy dejó un claro mensaje: “Son momentos que pueden ser difíciles porque desestructuran. Es importante buscar la estabilidad dentro del caos.

Por otro lado, no se trata de buscar el lado positivo a esta situación sino de afrontarla de forma positiva. Son cosas muy diferentes”, cerró el psicólogo entrerriano.