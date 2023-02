Ciclismo: una fusión para el equipo Femenino

La charrúa del Buona Vita Team hasta el domingo fue cuarta en la etapa 2, pero le alcanzó para quedarse con la General. La carrera femenina contó con récord de participantes, ya que 109 ciclistas de Argentina, Uruguay y Chile formaron parte de la caravana multicolor durante las dos jornadas de competencia.

Las integrantes del equipo son las siguientes: Yanina Acosta (Entre Ríos); Agostina Fagnani (Entre Ríos); Jessica Inoztroza (Cutralco, Neuquén); Antonella Núñez (San Rafael, Mendoza); Ludmila Aguirre (San Juan) y Micaela Gutiérrez (Buenos Aires) y extranjeras: Paola Silva (Uruguay); Luciana Winant (Uruguay) y Agustina Fernández (Uruguay).

En la competencia en San Luis consiguieron: el primer puesto de la Meta Montaña gracias a la labor de Paola Silva; el segundo puesto de la General en Sub 23 por lo realizado por Luciana Winant; el cuarto puesto de la General Sub 23 de la mano de ludmila Aguirre y el quinto puesto General Sub 23 tras la confirmación de Micaela Gutíerrez con su labor.

Este gran trabajo d equipo dio sus frutos y coronó al Buona Vita Team en lo más alto de la General de 119 participantes de Uruguay, Chile y de Argentina.

Ahora las chicas formarán parte de una fusión como es la Buona Vita Team Gobierno de Entre Ríos ACDD (Asociación Civil para el Desarrollo Del Deportista). La primera competencia para las chicas será en unos días y esperan dejar bien arriba a la provincia de Entre Ríos.

El equipo estará participando el fin de semana en una competencia que tendrá lugar entre gobernador etchevehere y Villa Fontana el domingo.