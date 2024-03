Central Córdoba sorprendió a Lanús y lo dejó sin ser puntero

Lanús cayó 1-0 ante Central Córdoba en el partido correspondiente a la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional. El Granate no pudo ante el conjunto de Santiago del Estero en el Estadio Ciudad de Lanús y el visitante se quedó con el triunfo gracias al gol de Tomás Molina. Con este resultado, el Ferroviario logró su segundo triunfo en el año y cortó una racha de cuatro partidos sin sumar de a tres.

A los 10’ del segundo tiempo, llegaría el gol de Central Córdoba. Luego de un ataque de Lanús que no pudo concretar, Ramiro Carrera no pudo ganar el cabezazo y, a pesar de que todo el conjunto local pidió falta sobre el ex Atlético Tucumán, la jugada continuó y el visitante terminó con un ataque con cuatro delanteros frente a dos defensores. Kevin Vázquez trasladó el balón de gran manera y habilitó a Molina, quien se metió dentro del área. El delantero de 28 años definió cruzado y marcó su segundo gol en esta Copa de la Liga Profesional.