Catalina Tenorio con su actualidad en tres facetas

Tenorio ha tenido una carrera diversa. A sus 49 años, juega de manera semiprofesional en la Pro Padel League en Estados Unidos, después de haberse retirado del circuito profesional.

También da clínicas y masterclasses en varios países y crea contenido en redes sociales, donde comparte su experiencia y consejos sobre el padel, especialmente dirigido a un público mayor de 30 años. Sin lugar a dudas el padel ha crecido en popularidad en Argentina y en otros países, impulsado por el acceso a Internet y la profesionalización del deporte.

Catalina Tenorio habló con UNO y dijo:

“Por suerte acá en Paraná uno días. Este año tuve la suerte de venir en mayo y hacía tres fiestas que no venía, entonces dije esta, sí o sí”.

En cuanto a su actualidad comentó: “Ahora mismo como que tengo tres facetas. Una, la de jugadora otra vez, si bien me retiré de lo que sería el padel profesional en Circuito Premier, que es lo más fuerte que hay ahora. Desde el año pasado estoy jugando en la Liga PPL, la Pro Padel League, que es en Estados Unidos. Entonces, al jugar ahí, retomé contrato para 2024 con el equipo y eso hace de que vuelva a entrenar padel. También eso hace que tenga que jugar en algunos otros torneos de menor categoría para estar entrenada para la Liga de Estados Unidos (juega la Liga Madrileña). Que obviamente que te juegan otros jugadores profesionales, que es una liga paga, o sea, que es semiprofesional. Sería que ahora como que soy una jugadora semiprofesional.

“Por otro lado, otra faceta mía es dar clínicas, masterclass, o sea, dar clases que me gusta muchísimo, pero como de forma esporádica y puntuales. Hago clínicas y eventos en distintos países, en distintas ciudades de España. No regular como hacía en otra época, todas las semanas en un club fijo, así como más puntual y esporádico. He ido a Venezuela, a Panamá, a Italia y en España también moviéndome por distintos lados. Ahora recientemente también hice dos clínicas acá en Buenos Aires”.

“Después otra tercera faceta mía que me gusta mucho que es comunicar a través de las redes sociales. Estoy creando mucho contenido de Instagram y de TikTok, que es un poco lo moderno y es donde también quiero trasladar y comunicar todo lo que he aprendido en estos 30 años de padel. Entonces hago como esas tres cosas, jugadora, profesora y creadora de contenidos”, manifestó Catalina Tenorio.

catalina tenorio jugando.jpeg Catalina Tenorio jugando a los 49 años.

Luego aseveró: “Los video en internet son más que para los más jóvenes, para tratar de llegar a la gente que no tiene la posibilidad de dar clases, de tomar clases, o ver otras cosas diferentes a lo mejor a lo que es su profe. Yo soy una persona grande y al final mi público que me sigue son mucho las mujeres, más de 30, y hombres que quieren al final aprender padel. Al final yo estoy dando muchos tips y muchas, entre comillas, clases accesibles a todo el mundo. Y a lo que la gente consume hoy por hoy, que son las redes sociales”.

Sobre el auge nuevo en el padel en la Argentina dijo: “Creo que el deporte ha ido creciendo de los últimos, diría yo, 7, 8 años o hasta 10, con el auge de internet y los streaming y que la gente al final. Antes solo se veía padel a veces en televisión y no había tanta prensa. Hoy por hoy es más fácil los que vienen jugando al padel desde hace mucho, o consumir padel a través de lo que te digo, de Internet o de redes sociales, es mucho más fácil. El circuito World Padel Tour lo profesionalizó mucho y hoy por hoy lo compró el Premier, que se llama, que es lo más top de profesionales. Entonces creo que el auge ha venido un poco por el incremento de esa profesionalización, el avance tecnológico de streaming, de Internet, de redes sociales, que hace que la gente aficionada o que le guste al padel, esté más cerca de los jugadores de la actualidad. Entonces hoy por hoy vos podés saber qué es lo que hace cada jugador de padel o incluso los clubes donde va. Y pos-pandemia ha crecido padel en todos los países del mundo. En todos, no es solo un fenómeno de aquí. No es solo un fenómeno de aquí en Argentina”.

cata tenorio.JPEG

Referentes del padel de paraná

En cuanto a las cosas que hace en su ciudad natal, Tenorio dijo: “El sábado 21 diciembre hice una actividad, una masterclass en el Club Palermo para profesores, para monitores de padel, que eso ya pasó, y ahora estamos organizando una juntada para el domingo a las 18.30, los jugadores, da la casualidad que en esta ocasión estamos varios jugadores paranaenses, referentes del padel paranaense, que vivimos fuera pero que estamos aquí en Paraná. Entonces el domingo en el Club Terraza vamos a jugar, vamos a hacer dos turnos a la vez, como se dice acá, dos canchas a la vez, y vamos a jugar de seis y media a ocho y media, y va a estar Juan Ramiro Irigoitia, Jordi Luján, que es una jugadora que está en Estados Unidos Aranzazu Osoro Ulrich , que está en España también, yo que esta en España, Karina Bertin, que está también en España”.