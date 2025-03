Carmen Zárate Bosco se entrena en Tigre con la Selección Argentina

La felicidad de Carmen Zárate Bosco

“Es un logro tan grande que aún no lo asimilé, pero estoy muy contenta de demostrar que sí iba a llegar”, expresó la remera que desde varios días entrena en la pista de Tigre, en la provincia de Buenos Aires. “Me pongo a pensar que soy la primera mujer (formada en la provincia) y siento que las demás chicas que tienen este sueño ahora lo ven más cercano”, agregó en diálogo con Mirador Entre Ríos.

Zárate Bosco rememoró el momento de su confirmación como integrante de la tripulación de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados (AARA) en Paraguay 2025: “Estaba muy nerviosa y ansiosa por la incertidumbre, pero sentía que podía quedar. Cuando el entrenador me lo dijo me puse muy feliz y no podía creerlo, hacía tres años que me lo había propuesto”.

La primera convocatoria de Carmen a una concentración nacional fue, en septiembre.

En el Pre Panamericano y Sudamericano Sub 23, Argentina buscará clasificar la mayor cantidad de botes para los Juegos continentales. “Siento que tenemos todo para ir a ganar y clasificar los botes para los Panamericanos, así que estoy feliz y motivada”, cerró Carmen.