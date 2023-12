Camila Sánchez: "Es un evento que va a seguir creciendo".

Los jueces son el mayor ente regulador dentro de la arena

Cabe destacar que la entrerriana cuenta con el reconocimiento y respeto de sus colegas debido al grado de compromiso que esta misma tiene con la disciplina.

Por otra parte, desde el surgimiento de este deporte en 1974, ha tenido un crecimiento considerable a lo largo de las distintas décadas y la organización de competencias juegan un papel muy importante para su comunidad. Ya que sirven para fomentar la camaradería, atraer gente nueva a los distintos boxes y obviamente, desafiar a los atletas.

Desde el 2021, CrossFit LLC (un entrenamiento registrado en la Unión Europea y propiedad de CrossFit Inc.) dispone con más de 15.000 boxes (gimnasios) en todo el mundo. Dejando en claro, que esta especialidad es cada vez más elegida para mejorar el físico y trabajar la mente.

UNO dialogó con la coach de crossfit, Camila, quien vive un gran momento personal y profesional. La misma dio detalles de esta nueva vivencia en su carrera.

—¿Cómo viviste tu segundo Argentina ThrowDown?

—Primero que nada, no sabía si iba a estar presente por temas de salud. Pero una vez que me dieron la fecha de la cirugía, dije porque no ir a despejarme el fin de semana a tremendo evento. Hablé con los organizadores y como siempre, las puertas abiertas. Es un evento organizado con mucha gente profesional y copada.

—¿Tuviste que realizar alguna prueba para clasificar?

—No, cuando sos conocido en el ambiente y saben como uno se desenvuelve profesionalmente en el trabajo, te abren las puertas.

—¿Qué aspectos tuviste que tener en cuenta como jueza?

—Como siempre digo, uno tiene que tener conocimiento de la disciplina, conocer y estudiar los parámetros. Porque los que dicen que ser juez es una pavada, son los que después salen al campo y tienen problemas. Ojo, cualquiera puede tener errores. Pero no tan vistosos. Los jueces juegan un papel muy importante en cada etapa de las competencias. Estamos ahí para ayudar a mantener el nivel de competición en todo el campo de atletas.

—¿Qué es lo más difícil con lo que debiste convivir?

—Lo más jodido es escuchar a atletas atrevidos que te faltan el respeto y agreden de forma física o verbal. También soy atleta. Pero las faltas y acuerdos se hacen con respeto, por más eufórica que esté en el momento.

—¿Cómo viste el nivel de la competencia?

—Cada vez hay más nivel. Es un evento que va a seguir creciendo, ya que está licenciado.

—¿Vas a redoblar la apuesta para 2024?

—¿Qué si voy a estar? Obvio que sí. Siempre presente. Exceptuando que llegado el día, no pueda estar por algo que escape de mis manos.

Lo que se viene. La disciplina ya comenzó a programar el 2024. Entre el jueves 8 y el domingo 11 de agosto, se desarrollarán los CrossFit Games, una competencia que otorgará el título de hombre y mujer con más estado físico de todo el mundo. La etapa clasificatoria comenzará el jueves 29 de febrero con el Open Workout 24.1. Cabe mencionar que las inscripciones darán comienzo el 9 de enero.

Cuartos de final: los registros comenzarán el lunes 1 de abril y el inicio de las pruebas, el miércoles 17 de abril.

Semifinales de Europa y Asia: entre el viernes 17 y el domingo 19 de mayo.

Semifinales de Oceanía y Norte de América (parte oeste): entre el viernes 24 y el domingo 26 de mayo.

Semifinales de Norteamérica (parte este), Sudamérica y África: entre el viernes 31 de mayo y el domingo 2 de junio.

Finalizadas las pruebas, los mejores ochenta atletas entre varones y mujeres, pasarán a la gran final que se llevará a cabo en Fort Worth, una ciudad del área norte central de Texas.