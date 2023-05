Calistenia: creciendo a pura fuerza

En su casa Patronato no puede dar otro paso en falso

Xavier Rubio, campeón nacional de calistenia, practica desde hace ocho años y enseña desde hace siete. Y todo este tiempo destacó importancia de los parques para que la disciplina crezca y se desarrollen comunidades de entrenamiento.

Dentro de su gimnasio comenzó a practicar hace un año Julieta Cortesi; que le metió con todo a la calistenia y pocos meses tuvo su primer torneo nacional en la ciudad de Santa Fe y en donde fue subcampeona en la especialidad de Freestyle y busca seguir creciendo en un deporte que en la rama femenina de su edad buscan mayor cantidad de atletas que se animen.

Julieta Cortesi y Xavier Rubio hablaron Ovación sobre la especialidad: “Formé parte de un torneo en Santa Fe y en el cual fui subcampeona en Freestyle, en lo que fue mi primer certamen”, aseveró la joven de 16 años y que tiene mucho por dar en el deporte.

calistenia.jpg Xavier Rubio (profesor y Julieta Cortesi (atleta) en plena practica de calistenia. Juan Ignacio Pereira / UNO.

Por su parte, el entrenador Xavier dijo: “Fue su primer torneo y demostró que es una gigante, quedando segunda en su categoría. Estuvo sin miedo y se la vio segura, lo disfrutó. En Santa Fe estaba feliz, es algo que ella venía practicando sola en el gimnasio. Esta comunidad de calistenia es muy chica y sabemos que otro más está practicándolo con pasión y enseguida nos juntamos y nos conectamos para potenciarnos y así fui, la conocí, la acompañé en un camino de entrenamientos y salió todo bien”.

Luego el entrenador manifestó: “Después de un año de entrenar sola empezó a ganar nuevas habilidades y a desarrollar las que ya tenía para animarse y decirme ‘quiero competir’ y nos fuimos juntos; la acompañé y primer torneo fue subcampeona nacional de freestyle”.

“Esto nace de la palabra griega kalosthenos, que es belleza y fortaleza. Ahora ha evolucionado como deporte, se llama street workout y se divide en muchas ramas. Streetlifting, Power Freestyle, competencias de resistencia. Tiene una identidad muy fuerte ya de calistenia y está evolucionando en nuestro país. En Europa, en otros lugares es mucho más grande, hay torneos internacionales muy importantes y mundiales”, completó Xavier Rubio .

Julieta Cortesi habló de lo que viene en la calistenia. “Venía un viaje a Buenos Aires pero no podemos ir porque me inscribí y no había más chicas. La categoría femenina está creciendo. Hay muchas, a comparación del año pasado o hace dos años, hay muchas que se sumaron y están animándose a sumarse a las juntadas que se hacen de comunidad”.

“Me gustaría seguir creciendo en la calistenia y que haya más chicas que compitan. Que se animen más. También falta que la gente conozca también esta disciplina, que se reconozca en gran parte del país”, completó la joven deportista.