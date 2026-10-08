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Buenas noticias para River: Driussi está recuperado y será titular

Driussi se entrenó con normalidad y será titular ante Estudiantes de Río Cuarto. Ortega sigue en duda y Almada avanza en su recuperación.

8 de octubre 2026 · 15:26hs
Buenas noticias para River: Driussi está recuperado y será titular.

Buenas noticias para River: Driussi está recuperado y será titular.

Leonardo Ponzio pudo respirar aliviado en el entrenamiento de esta mañana en River Camp. Tras la sobrecarga muscular que lo había obligado a bajar las cargas, este jueves Sebastián Driussi pudo entrenarse con normalidad y todo indica que será titular el sábado ante Estudiantes de Río Cuarto. Francisco Ortega, en cambio, está en duda.

Más por sus antecedentes recientes que por la gravedad de la dolencia, la duda había quedado instalada tras los trabajos del miércoles. El delantero había acusado una molestia muscular menor y por eso ya se especulaba con su presencia desde el arranque en la vuelta al ruedo del Millonario, luego del extraño parate de 21 días sin actividad oficial.

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River recupera a Driussi y espera por Ortega y Almada

Sin embargo, el entrenamiento de este jueves lo tuvo como un integrante más del plantel, aunque sobre el cierre reguló para no sobreexigirse. Si no surge ningún imprevisto y la evolución es la esperada, Driussi será el 9 titular de River este sábado en el Monumental.

Distinto es el caso de Ortega. El lateral izquierdo padeció una leve contractura que lo llevó a moverse de manera diferenciada nuevamente y podría quedarse afuera de los concentrados. Con pocos minutos desde la llegada de Ponzio, el ex-Vélez es una alternativa constante a Marcos Acuña, quien suele ser reemplazado por el lógico desgaste físico a sus casi 35 años.

En tanto, la gran e inesperada noticia de la mañana fue que Thiago Almada pudo realizar parte del entrenamiento con el resto de sus compañeros. Este sábado se cumplirán 21 días desde su desgarro y es difícil que sea arriesgado, pero la decisión dependerá de cómo se encuentre y de la evaluación del entrenador durante la práctica del viernes, la última antes del duelo ante los de Río Cuarto.

Por último, tras recibir el alta médica este miércoles, Aníbal Moreno volvió a moverse con normalidad y todo indica que volverá a ser convocado. Sería su primera presencia desde la salida de Eduardo Coudet y comenzaría el partido desde el banco de suplentes, con Fausto Vera como mediocampista central.

Sebastián Driussi River Plate Leonardo Ponzio
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