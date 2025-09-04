Uno Entre Rios | Ovación | Brasil

Brasil recibe al eliminado Chile en Río de Janeiro

Brasil, que ya está clasificado, será anfitrión del conjunto trasandino. El partido se jugará desde las 21.30 en el Maracaná.

4 de septiembre 2025 · 08:59hs
Carlo Ancelotti apuesta a recuperarle al aura ganadora a Brasil.

Brasil y Chile jugarán desde las 21.30 en el mítico estadio Maracaná. El venezolano Alexis Herrera impartirá justicia en el duelo que podrá verse por TyC Sports Play. La Verdeamarela de Carlo Ancelotti llega con importantes ausencias y su pasaje asegurado a la próxima Copa del Mundo, pero tuvo actuaciones débiles que causaron cuestionamientos en el Scratch.

Por otro lado, el elenco transandino ya no tiene chances de clasificar. Tras la salida de Ricardo Gareca, Nicolás Córdova asumió como director técnico interino.

Se espera que el público le brinde un emotivo reconocimiento a Lionel Messi.

Lionel Messi tiene su último juego oficial con la Selección Argentina en el país

angelo bellot persigue un sueno sudamericano

Ángelo Bellot persigue un sueño Sudamericano

Otros partidos de las Eliminatorias Sudamericanas

Colombia y Bolivia jugarán desde las 20.30 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Transmite D Sports y dirigirá el argentino Darío Herrera. Los Cafeteros necesita ganar para sacar su boleto al Mundial, mientras que la Verde perderá sus chances de clasificación directa en caso de no obtener la victoria.

Mientras que Uruguay recibirá a Perú en el Estadio Centenario a partir de las 20.30. DSports transmitirá las acciones del partido que tendrá como árbitro al argentino Facundo Tello. A la Celeste le alcanzará un punto para clasificarse de manera directa, mientras que los Incaicos deben sumar de a tres en ambos encuentros y esperar resultados para jugar el repechaje.

Por último Paraguay buscará el punto que necesita para clasificar cuando desde las 20.30 reciba al ya clasificado Ecuador en el Defensores del Chaco. Raphael Claus de Brasil impartirá justicia, mientras que TyC Sports Play transmitirá las acciones. Por su parte la Tri intentará finalizar segundo en la competencia.

