Boca llamó a Facundo Sava tras la negativa de Tata Martino

El exentrenador de Patronato, Facundo Sava, fue tentado para dirigir a Boca, pero Cerro Porteño de Paraguay no está dispuesto a dejarlo ir.

El no de Gerardo Martino al ofrecimiento de Boca para que sea su nuevo entrenador sacudió a un Consejo de Fútbol que tenía esperanzas de que el Tata tome la conducción del equipo. Así, los planes alternativos se activaron y uno de ellos es el del ex-técnico de Patronato Facundo Sava, entrenador con quien desde la dirigencia del club de La Ribera habrían hablado dos veces en los últimos días.

Facundo Sava entre los entrenadores que gustan a Boca.



Vía TNT Sports

Lo cierto es que Sava actualmente está enfocado en Cerro Porteño y su salida del club al que acaba de llegar sería, cuando menos, difícil. Eso no evitó que, luego de la negativa por parte de Martino, desde el Consejo se vuelvan a comunicar con él en las últimas horas. La respuesta fue la misma.

En diálogo con TyC Sports, el presidente de Cerro Porteño, Juan Jose Zapag, se refirió al interés de Boca por su entrenador y dejó en claro que no creen que lo vayan a perder, aún si insisten desde el Xeneize.

"Estamos convencidos que no se mueve de Cerro. Ya lo hablamos por las dudas, porque las cosas que surgen hay que encararlas. Él vino, le dio al equipo nuevo aire, una mejor respuesta y un juego más vertical. Estamos en fase de grupos (de la Copa Libertadores). Está contento con el plantel así que estamos seguros que no se mueve de Cerro aunque lo llame Boca. Es un hombre de palabra y eso es muy importante para nosotros. No sería leal que Boca lo vuelva a llamar", afirmó.