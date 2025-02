Bernardo Cechetto Baum, sobre su llegada al club: "Cualquiera sueña con jugar en Boca Juniors"

El Club Atlético Santa Rosa felicitó a Bernardo Cechetto Baum

Bernardo habló como nuevo jugador de Boca Juniors

El entrerriano dará un paso más en su carrera al unirse a la categoría U17 del conjunto Xeneize. Claramente, este salto representa un desafío deportivo y personal, ya que deberá mudarse a Buenos Aires para continuar su desarrollo en las grandes ligas del básquetbol nacional. El lunes 17 tendrá su primer entrenamiento junto al plantel y buscará seguir soñando en grande.

Tras confirmarse su fichaje, UNO dialogó con Bernardo. El joven se mostró muy entusiasmado y aseguró que su mayor anhelo es llegar a la Primera División del conjunto de La Ribera. Además, destacó la emoción de su familia al comunicarles la noticia y le dedicó unas sentidas palabras de agradecimiento a su querido Club Atlético Santa Rosa.

—¿Cómo te surgió la posibilidad de jugar en Boca Juniors?

—La posibilidad de jugar en Boca Juniors se concretó tras unas pruebas que realizó el club.

—Vas a formar parte de uno de los clubes más grandes del país, ¿qué sensaciones te genera?

—Me genera una sensación muy grande, porque cualquiera sueña con jugar en Boca Juniors y por suerte, voy a tener la posibilidad de formar parte del plantel U17.

—¿Con qué clase de jugadores te encontraste?

—Me encontré con chicos de muy buen nivel y eso me motiva a esforzarme aún más.

—Antes de tu llegada, ¿tuviste la posibilidad de dialogar con el entrenador?

—Por el momento, casi no tuve tiempo de dialogar con el entrenador.

—¿Qué objetivos te propusiste a nivel personal?

—Me propuse llegar al plantel de Primera División, eso me gustaría mucho.

—¿De qué manera vivió tu familia esta noticia?

—Cuando le conté a mi familia que quedé seleccionado para jugar en Boca Juniors, se pusieron muy felices, porque sabían que cumplía un sueño.

—¿Es difícil abandonar el Club Atlético Santa Rosa?

—Sí, es muy difícil, porque fue donde me formé como jugador. Además, gracias a mi entrenador (Tomás Chervo) y mis compañeros, pude llegar a una institución como Boca Juniors. Si no fuera por ellos, no lo habría logrado. También, me gustaría agradecerle a todos los que forman parte del club, porque me dieron la posibilidad de aprender a jugar al básquet.

Rumbo a Nicaragua 2025

El seleccionado nacional de básquet ya tiene en claro sus próximos pasos para afrontar la última ventana de Clasificatorios FIBA para la AmeriCup 2025 con Venezuela y Colombia como rivales, ambos en condición de visitante.

El equipo, que tendrá a Nicolás Casalánguida como entrenador principal (Pablo Prigioni no podrá asistir a los encuentros), viajará en la madrugada del lunes 17 a Bogotá (Colombia) para tener allí dos días de entrenamiento y preparación.

La delegación se trasladará a Caracas (Venezuela) el miércoles 19 para entrenar por la tarde y disputar el partido del jueves 20 ante los locales. El encuentro tendrá como sede el Parque Miranda de la capital venezolana y el salto inicial está estipulado para las 20.10.

Un día después, el conjunto Albiceleste emprenderá viaje hacia Cali (Colombia). Allí tendrá los últimos entrenamientos antes del partido del domingo 23 en el Coliseo Evangelista Mora contra el seleccionado colombiano. El cotejo también comenzará a las 20.10.

Los tres mejores equipos del Grupo A, B y D junto a los dos mejores del Grupo C y el país anfitrión, se clasificarán al torneo. La AmeriCup 2025 se disputará del sábado 23 al domingo 31 de agosto en Managua (Nicaragua).