Barracas Central igualó en su visita a Central Córdoba

Central Córdoba de Santiago del Estero y Barracas Central repartieron puntos este domingo en el Estadio Madre de Ciudades por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Javier Ruiz había abierto el marcador para el Guapo, que quedó como líder, pero el Ferroviario llegó a la igualdad a través de Lucas Abascia y se metió en puestos de clasificación a días de la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Lanús.