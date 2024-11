Barcelona sigue de cerca a Franco Mastantuono.

No fueron los mejores partidos para ver a Mastantuono. Ante los brasileños, ingresó para jugar la última media hora, pero, volcado a la derecha, no estuvo muy fino y no pudo aportar su desequilibrio habitual en el 0-0 que decretó la eliminación de River Plate de la Copa Libertadores. Luego, frente al Taladro no sumó minutos, y recién en Córdoba con Instituto y ante Barracas en Núñez volvió a mostrar parte de su repertorio.

Lo cierto es que, por ahora, esto solo indica que Barcelona lo tiene literalmente en carpeta. O sea, es parte de una lista de jugadores a los que sigue como probables contrataciones en el futuro. De todos modos, el zurdo hoy es considerado parte vital del River Plate 2025 y, además, con 17 años todavía no podría irse a Europa: recién podrían comprar su pase cuando cumpla 18, en agosto del año que viene.