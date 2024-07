Alejo Sánchez Romero y una vuelta a las raíces

“Fue una temporada larga pero bastante linda. Es la primera vez que salgo campeón allá en España tuve dos años, casi tres, jugando”, manifestó.

“La primera temporada que estuve allá; en ese torneo quedamos en mitad de tabla. Después, al año siguiente ya hicimos playoff, que salimos terceros para ascender. No ganamos el playoff pero nos fue bastante bien. Y este tercer año (2024), ya nos tocó salir campeón y la verdad que muy contento con eso”, completó el paranaense.

En cuanto al fútbol en España, Alejo dijo: “Está Primera División, Segunda División, después empieza Primera Ref, Segunda Ref y Tercera Ref. Es como una Quinta División la que jugamos nosotros y ascendimos a la cuarta. Pero allá el fútbol funciona un poco diferente y ya esos niveles siguen siendo bueno o podés vivir de eso, incluso a esos niveles. En el torneo salimos primero, segundo salió el Alfaro, que era otro equipo que estaba ahí. Salimos igual en punto, nosotros teníamos más goles, así que salimos campeones por diferencia de goles nada más”.

“Estuve en Logroño desde que llegué hasta que volví ahora. Y Logroño es una ciudad hermosa y estoy muy cómodo ahí. Y la idea es mantenerme ahí porque justamente ya armé mi grupo de amigos, ya conozco a la gente y sé cómo funciona. Cambiar sería salir un poquito de esa zona de confort. Obviamente después del fútbol me puedo decir, andate a China. Pero de momento es eso, es quedarme ahí y seguir haciendo la base”, comentó.

“Realmente a mí no me gusta tanto la idea porque el representante lo que busca son jugadores jóvenes que proyecten y sacarle obviamente rentabilidad a lo largo. Yo soy un jugador de 25 años que realmente rentabilidad puedo llegar a tener, pero ya más como jugador veterano que como promesa. Y realmente a un representante eso no le conviene mucho, así que lo que me manejo es más con contacto. Y lo bueno, al tener tantas oportunidades en la zona, es que los clubes te van conociendo y van diciendo: Che mirá, hay un central que juega acá. Capaz que te ven, te buscan y es un poco eso. Y después, sobre todo cuando empiezan a conocerte y decir de jugar para ellos”, dijo.

“Hace mucho no estoy viendo fútbol argentino realmente. No soy tanto de mirar fútbol en sí, pero el fútbol argentino, más allá de algún que otro partido, el otro día fui a ver a Colón, que yo soy hincha de Colón, y realmente lo vi flojo. Desde lo futbolístico hasta la actitud, todo”, manifestó.

Alejo Sánchez Romero.jpg Alejo Sánchez Romero y unos días en Paraná.

Luego agregó: “Quiero agradecer mi familia, a mis amigos y a mi novia que está ahora también ahí a mi lado, eso me ayuda un montón. Y mi viejo me acompañó a todos lados. Viajaba a Tucumán y él venía con nosotros, viajábamos a San Juan y él venía con nosotros, un patronato. Se comía viaje a Bahía Blanca, a Buenos Aires, uno por cada dos semanas. Y eso sí, siempre estuvo”, dijo Alejo sobre su padre que falleció hace poco tiempo.

En cuanto a su arranque en el fútbol, Alejo comentó: Todo comenzó en Belgrano, después pasé a Patronato en AFA. De Patronato me fui a jugar en la Segunda División de Paraguay, en Tacuarí. No pude jugar por la pandemia, que justo nos agarró antes de empezar. Y después ya me vine para Argentina y acá a España, en donde vengo jugando tres temporadas y ahora pude ser campeón”.