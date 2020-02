La escuela SUP Paraná dejó su marca en Bariloche

La bonita ciudad de Bariloche fue testigo de la primera fecha del Circuito Nacional de la Asociación de Surf Argentino (ASA). Las aguas del Lago Moreno recibieron a 200 deportistas de todas partes de la Argentina en lo que fue la sexta edición del Patagonia Sup Race Llao LLao 14k. Los riders paranaenses dejaron bien en alto la Escuela SUP Paraná.

Frente al icónico hotel Llao Llao en la distancia de Race Maratón, el mundialista Francisco Giusti ganó nuevamente la Patagonia Sup Race al igual que en 2019. Entre las damas se destacó la victoria de la mundialista Juliette Duhaime, de gran momento en la disciplina.

Simplemente FELIZ! Que lindo es lograr lo que uno se propone Gracias a todos por el aliento de siempre, vamos por más!! Gracias a mi familia y amigos por el apoyo incondicional ❤️Gracias a la mejor escuela que me viene bancando desde la primera vez que me subí a un SUP en Paraná @sup_parana Gracias a mi entrenadora @adomingorena / @grupotroten por los entrenamientos de este último mes Gracias @onefitnessargentina por dejarme entrenar en el mejor gym de Paraná ♀️Y bueno, gracias a todas las marcas que me apoyan o que me han apoyando en algún momento Hoy me llevé el primer puesto en las categorías Sprint 200 metros y Larga Distancia 14k acá en la primer fecha del circuito argentino de la mano de @patagonia_sup @patagoniasuprace_llaollao Felicitaciones a todos los riders que compitieron en esta hermosa fecha! Nos vemos en Mar del Plata para la segunda fecha si dios quiere ..So happy right now!It’s so satisfying to accomplish what you put your mind to Thank you to everyone that roots for me and is always there, let’s go for more! Thank you to my family for the unconditional support ❤️Thanks to the best SUP school that’s been there for me since I started paddling @sup_parana Thank you to my coach for training me this last month @adomingorena Thanks to the best gym for letting me train with the best equipment @onefitnessargentina ♀️And just a huge thanks to all the brands that support me or have supported me Today I took first place in both Sprint 200 meters and Long Distance 14km here at the first race of the Argentinian circuit in Bariloche by @patagoniasuprace_llaollao Congrats to everyone that raced yesterday and today!See everyone god willing in Mar del Plata for the second race .#standuppaddleboarding #suprace #bariloche #supargentino #deporte#atleta #primerpuesto #agradecida #blessed #injesusnameiplay