Organizaciones sociales armaron acampe en plaza Mansilla, contra el ajuste

En la capital entrerriana no hay campamento, pero sí algunos gacebos donde los integrantes de las organizaciones exponen artículos producidos en los emprendimientos y objetos relacionados a las cooperativas que llevan adelante, como mates y ropa de trabajo. También hay una radio abierta de Libres del Sur y un puesto de tortas fritas del MTL.

organizaciones sociales.jpg Foto: UNO/Mateo Oviedo

"Hace muchísimo tiempo que venimos sosteniendo los mismos reclamos, desde que estaba Daniel Arroyo como ministro hasta hoy con Tolosa Paz. Muestran un plan sistemático de ajuste contra los que menos tienen", explicó a UNO Julián Jarupkin, dirigente Provincial de Libres del Sur. "Eso es lo que buscamos visibilizar saliendo a la calle, aparte de pedirle a la ministra que nos reciba y que cumpla con los mínimos requisitos de los acuerdos anteriores: la entrega de mercadería en calidad y cantidad, que responda a las necesidades del pueblo, que necesita una alimentación mucho más saludable".

"La idea es visibilizar la situación ante el gobernador Gustavo Bordet, que tiene las herramientas políticas para tener conversaciones con el presidente Alberto Fernández y los diferentes ministros, y frente a la cartera de Desarrollo Social de Marisa Paira, para que también tome cartas en el asunto, para que vea, escuche y sienta lo que nosotros sentimos todos los días en los barrios, que es la empatía y la solidaridad de la gente y que necesitamos de nuestros gobernantes", afirmó el dirigente.

Acampe plaza Mansilla organizaciones sociales Libres del Sur (6).jpg Foto: UNO/Mateo Oviedo

Entre otras denuncias, Jarupkin afirmó que actualmente les está llegando mercadería que vence en uno o dos meses, lo que significa que "estaba acumulada en las bodegas del Ministerio de Desarrollo Social". También sostuvo que se trata de ayuda insuficiente: solamente Libres del Sur tiene tiene 57 comedores y merenderos en Entre Ríos.

Otro reclamo es una mejor calidad de los alimentos que reciben: "El índice barrial de salud nutricional nos dio arriba del 40% de malnutrición en los niños. En los merenderos y comedores esto aumenta, porque no tenemos la mercadería necesaria para una mejor alimentación".

A la situación de pobreza que hoy llega a "dos de cada tres gurises", se suma una inflación galopante y las medidas de control del gasto por imposición del Fondo Monetario Internacional (FMI). "Deben cortar con las dádivas y los abrazos con el Fondo Monetario Internacional y empezar a poner la plata en el pueblo y en las organizaciones populares que trabajan con la economía popular", sostuvo.

libres del sur.jpg Foto: UNO/Mateo Oviedo

Sobre la baja de los 85.000 planes Potenciar Trabajo, dijo: "Están saliendo con esta cuestión muy parecida a la del macrismo: estudiá y no trabajes, no tengas un proyecto productivo, que genera una confusión muy grande en la gente. Creemos que viene con trampa, es muy poco claro, y no nos reciben para explicarnos cómo va a ser esta situación. Por eso creemos que son medidas de ajuste que se van a continuar".

"Vamos a dar de baja a 85.000 titulares de Potencia Trabajo"

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, ratificó que este miércoles vence el plazo para la validación de identidad de los titulares del programa Potenciar Trabajo y confirmó que serán 85.000 las bajas definitivas por no haber realizado el trámite luego de cuatro meses durante los cuales estuvo disponible.

“A partir del 15 de marzo tengo que liquidar los programas Potenciar Trabajo, y, en virtud de los resultados de la validación, vamos a dar de baja a 85.000 titulares que se suman a 20.000 del Programa Nexo que se paga por determinadas tareas en un plan de actividades que tiene que presentar la Unidad de Gestión", afirmó Tolosa Paz durante la mañana en declaraciones a la FM Urbana Play.

La titular de la cartera social confirmó que, entre los beneficiarios que se darán de baja, “hay 12.700 que pertenecen a la Unidad Piquetera”, la organización que se encuentra realizando un acampe sobre la Avenida 9 de Julio desde el lunes.

Acampe plaza Mansilla organizaciones sociales Libres del Sur (14).jpg Foto: UNO/Mateo Oviedo

Según explicó Tolosa Paz, “no hay petitorio y no hay pedido de audiencia formal” de la Unidad Piquetera, y volvió a advertir: “Con acampe en la calle y la gente de rehén, no los vamos a recibir”.

“Pasaron 4 meses y le decimos a (Eduardo) Belliboni (principal referente de ese espacio) que traiga a las puertas del Ministerio a los más de 12.000 titulares de la Unidad Piquetera que nos dijo que existían y realizaban tareas y contraprestación, y que está claro no era tal”, expresó.

Por otra parte, Tolosa Paz volvió a denunciar que la UP cobra a los titulares del Potenciar Trabajo de su organización un 2 por ciento del plan: “Esto no corresponde, son 9 millones de pesos mensuales que recauda de la comisión que les cobra a las 12.700 personas que en el día de mañana se le van a dar de baja”.

Asimismo, la ministra volvió a ratificar que hay dirigentes del Polo Obrero que pertenecen a la Unidad Piquetera que desalientan a los titulares del Potenciar Trabajo a anotarse al programa “Volvé a Estudiar” como única contraprestación para el cobro del salario social complementario. “El programa ‘Volvé a Estudiar’ para los titulares del Potenciar Trabajo que así lo deseen, es certificado por el Estado y la escuela y ya no va a pasar por la Unidad de Gestión, y esto fue lo que enojó mucho a quienes se creen dueños de la pobreza y dueños de los titulares del Potenciar Trabajo”, explicó la funcionaria.