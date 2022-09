No hay edad para realizar actividad física

Luego de la pandemia, en Argentina tomó fuerza el newcom (vóley adaptado). Allí, las personas mayores pasan su tiempo practicando el deporte y conociendo gente. Se hacen de amistades y se divierten mientras aprenden sobre la especialidad. Mañana, Patronato será anfitrión en el Torneo Liga del Río Paraná por primera vez. Allí, en Villa Sarmiento, el conjunto Rojinegro recibirá en el polideportivo a 12 equipos de distintas ciudades para disputar un total de 18 choques a lo largo de la jornada, la cual comenzará a partir de las 10. Los adultos mayores que presentará la institución paranaense estarán en la categoría mixto +60 y en el femenino +60. “Nos estamos preparando con ansias, alegría y mucha garra”, dijo a UNO Silvia Lubo, una de las jugadoras de Patronato.

no hay edad para la actividad física.jpg No hay edad para la actividad física

Tuve la posibilidad de acercarme a un entrenamiento del equipo y con mucha seguridad me animo a decir que la gran mayoría de las y los jugadores que integran el plantel no habían realizado otro deporte en etapas anteriores o no se animaban a realizar alguno en su etapa de adultez.

La posibilidad de realizar, en este caso newcom, para ellos es muy satisfactorio ya que salen de lo monótono, de todos los días lo mismo, de estar jubilados y sin hacer actividades. Es reencontrarse con su adolescencia, hacerse de nuevos amigos, compartir charlas, anécdotas, vivencias y, además, aprender sobre un nuevo deporte. Ellos son los partícipes y mañana, también, los protagonistas fundamentales en el suelo Rojinegro.

No se trata solo de competir o hacer el deporte en sí. En esta etapa de la vida, para ellos la idea es distenderse y pasar un buen momento con conocidos, amigos y, tal vez, familiares. El newcom se adaptó a las exigencias de un adulto mayor para que este no límite su cuerpo y cada día que pasa más adultos mayores se suman a este y a otros tantos deportes a lo largo y ancho de la provincia.

Otra de las actividades que surgieron en Paraná y en distintas ciudades de la provincia de Entre Ríos son las brindadas por PAMI y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader). La misma se denomina Upami y ofrece diferentes “cursos”. Uno de ellos son las danzas folclóricas. Allí, los adultos mayores tienen la posibilidad de seguir haciendo lo que más les gusta, que en este caso sería bailar, o, en otros tantos, animarse a aprender alguna que otra danza.

La edad no importa, sino el deseo de aprender, de salir a la calle, de conocer nuevos horizontes, hacer amistades y viajar por el país.

Estos últimos meses fueron de mucha demanda deportiva para estos adultos mayores ya que, también, se disputó la primera etapa de los juegos Evita para personas mayores. En Paraná hubo movimiento masivo de los mayores de 60. Entre tantos deportes y juegos recreativos, estas personas participaron en bochas, truco, ajedrez, tejo, tenis de mesa, sapo, entre otros. La finalidad, en este caso, es fomentar la integración, la formación y el desarrollo deportivo.

Como dije anteriormente, estos adultos mayores se sienten libres, vuelven a ser adolescentes a medida que van descubriendo nuevos horizontes gracias a la actividad física. Ojalá que esto se siga difundiendo y que, con el correr de los años, más adultos mayores realicen actividades.