Miradas: ¿Qué culpa tiene diciembre?

Esta semana se conocieron los datos oficiales finales del Indec, que alertan que creció la desocupación, la pobreza, la caída del PBI, la inflación. Todo mal por donde se lo mire.

Insólito es escuchar en la tarde de este jueves a otros grandes responsables de este espantoso presente, cuestionar (con razón) al mal gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

En sí la gestión de los Fernández es pésima, pero que vengan los referentes de Juntos por el Cambio a levantar el dedo acusador es cómo mínimo vergonzoso.

Ni el macrismo ni el kirchnerismo se pueden lavar las manos de este presente, y del pasado que castigó a los argentinos.

Ayúdenme. ¿Hace cuánto tiempo que no recibimos una buena noticia de la Argentina, como un país serio, desarrollado? Siempre son las mismas, y se repiten. No hay techo para los terribles registros de la pobreza, inflación, desocupación, indigencia, paralización de la economía, destrucción de las instituciones, politización y partidización de los poderes. En definitiva, seguimos cayendo y cayendo, y lo peor, es que no se ve una salida.

Volviendo a diciembre, el macrismo aprobó en diciembre de 2018 la fórmula para pagar (menos) a los jubilados. Obviamente que la medida de ajuste golpeaba de lleno a los que no tienen defensores legítimos.

En ese momento 14 toneladas de piedra tiraron en el Congreso los sectores opositores a Cambiemos. Buenos discursos solidarios de sindicalistas, políticos, referentes sociales por la afrenta a los pasivos.

Bueno, las vueltas de la vida llevó a que los que defendían a los jubilados, al llegar hoy al gobierno, hicieran lo mismo que los macristas. Ajustar a los “ricos” adultos mayores.

Este gobierno les prometió un aumento inmediato, no llegó, y les cambió la fórmula para perjudicarlos este mes de diciembre. Otra vez perdieron los abuelos.

Insisto, la gente que está en este gobierno y los que ahora están en la oposición, no se dan cuenta de que la gente no les cree. Podrán hacer los mejores diagnósticos, pero se aprecia en la población un cansancio, un hastío monumental. Perdieron la credibilidad y el respeto.

Si bien se podrá justificar la existencia de la pandemia de coronavirus, en semejante año malo, ¿era necesario llevar a la grieta el aborto? Casualmente en diciembre se definirá si se aprueba o no, el 29.

congreso ¿Qué culpa tiene diciembre?

Más allá de la necesidad de atacar el problema de fondo, que es la falta de una política de salud acorde, con recursos y una educación sexual integral, se aceleró al punto tal de dividir una vez más a la sociedad con temas muy profundos, donde para una gran sector el aborto es ni más ni menos un asesinato, y para el otro, el mal menor para salvar la vida de una innumerable cantidad de mujeres.

Por las malas políticas y decisiones de espaldas al pueblo estos políticos que supimos conseguir provocaron el diciembre negro en 2001. Con saqueos, asesinatos y una gran convulsión social.

Lamentablemente, también en Paraná hubo víctimas por la Policía represora. Y las mismas imágenes de corridas, detenciones y sediciones se volvieron a repetir en Concordia, Concepción del Uruguay y Paraná, en diciembre en los años del kirchnerismo. Si a eso le sumamos ahora que el 24 de diciembre llegarán las primeras dosis de vacuna contra el coronavirus –según informó el Presidente Fernández y el Ministerio de Salud de la Nación-, se conoció este jueves que el propio jefe del Estado ruso recomendó no aplicar la dosis a los mayores de 60 años por no ser segura y efectiva.

Justamente, según datos oficiales el 80% de los muertos en la Argentina son adultos mayores.

En definitiva, el mes no tiene la culpa de los desaguisados de los gobiernos de turno. El mes es lo menos importante, frente a la catarata de malas noticias acumuladas en el tiempo, y que cada vez que avanzan los meses y los años, nos preguntamos: ¿Será verdad que cualquier tiempo pasado fue mejor?