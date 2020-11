Mariano Werner, el hombre que siempre está

La arenga del hincha embanderado no hacía más que anunciar que a partir de ese instante el piloto de Paraná se iba a convertir en el sucesor del otro entrerriano. Mariano no estaba en su mejor fin de semana porque tenía muchas expectativas de ganar en su casa para llegar mejor al final. De cualquier modo salió ileso luego de romper el motor en el inicio y terminar sexto en la segunda fecha de la Copa de Oro 2019. Ese año no se dio, pero peleó hasta la última fecha, como siempre. Fue por Agustín Canapino, imparable en aquel momento, pero no le alcanzó.