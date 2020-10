Malditas redes sociales

No uso redes sociales y por las barbaridades que veo a diario pienso que no lo voy a hacer. El material que da vueltas, sea negativo o positivo, me llega por mi labor en los medios de comunicación o porque algún amigo me lo muestra. Es decir, de una manera u otra me entero de aquello que se viraliza en el terreno virtual. Es más, hace un par de días hasta caí en la inmadurez, por no escribir otra cosa más elevada de tono, de compartir un video que luego terminó siendo algo totalmente distinto. Colaboré con el daño que hacen las redes y que a veces es irreparable, más allá de que en este país casi todo se olvida, ya que el show debe continuar.