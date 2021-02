El que esté libre de pecados...

Estalló la vacunación VIP en nuestro país y fue un escándalo. Las consecuencias del “sincericidio” que hizo sin querer (o queriendo) el periodista Horacio Verbitsky siguen, y esta ola de asombros y acusaciones con la cual está haciendo dulces la oposición durará varios días. Ahora bien, créame si le digo que lo sucedido no me tomó por sorpresa. Es más, hasta diría que era de esperar en un país donde el clientelismo y el amiguismo político es moneda corriente. La historia de nuestro país está plagada de favores que se otorgan por el solo hecho de conocer a alguien con poder o que sea un funcionario de turno. En este caso le tocó caer a Ginés González García, el ministro de Salud que adujo desconocer el tema ya que se encontraba en Entre Ríos y que la vacunación de Verbitsky fue un error de su secretaria privada. Resulta algo inverosímil pensar que no conocía de la materia. Pero claro, en un tema tan sensible como lo es la lucha contra el coronavirus todo se magnifica, sobre todo cuando las dosis que llegan a nuestro país lo hacen en “cuotas”.