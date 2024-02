Miguel Ángel Pichetto con exabrupto calló a los aplaudidores

Miguel Ángel Pichetto a Mart{in Menem durante el debate dela Ley Ómnibus: "Dígale a la barra que no aplauda que no hay nada para aplaudir”.

Durante el debate de la Ley Ómnibus y en medio de las tensiones por los incidentes en las afueras del Congreso, el jefe de bancada de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, se opuso a interrumpir la sesión, pero cuestionó al oficialismo por festejar su intervención: “No aplaudan, no sean pelotudos”.

De todos modos, Pichetto lamentó los hechos en las afueras del Congreso, pero señaló que “nuestro bloque no va a permitir que se interrumpa una labor”. Fue en ese momento que el oficialismo y aliados comenzaron a aplaudirlo.

“Dígale a la barra que no aplauda que no hay nada para aplaudir”, y reiteró: “No aplaudan, no sean pelotudos”. La sesión continuó pese al pedido de cuarto intermedio promovido por la Izquierda y Unión por la Patria.