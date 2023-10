María Cavalo, un caso más de cómo cumplir los sueños

"Mi infancia fue hermosa, no puedo quejarme. Siempre tuve mucho amor de parte de mi familia y me enseñaron a tener valores que es lo más importante. Esa base es lo que me llevó a ser lo que soy hoy en día. Vengo de una familia humilde y siempre con ganas de crecer y superarme día a día. Yo nunca dejé de intentarlo, ni en los peores momentos”, cuenta María.

"Cuando comencé realizaba campañas de fotos y desfiles en lencería y traje de baño para distintas publicaciones, como Revista Hombre y Playboy”, relata Cavalo, quien también se dedicó mucho a las redes sociales, desde su incipiente salida. Tuvo su primer impacto a través del Fotolog, donde mostraba sus looks y viajes. Luego el cambio de tendencia en redes la llevó a Facebook, donde expandió su popularidad. Luego la modernización la trasladó a Instagram y hoy en @itsmariacavalo ya tiene más de 1 millón de seguidores.

"Siempre fui muy seguida por chicas que se inspiraban en la evolución de mi imagen, ya que soy extremadamente obsesiva con verme siempre bien, en lo físico como en la salud, aunque nunca descartando lo más importante de esta vida: ser una bella persona por dentro. Creo que nunca perdí mi esencia y mantuve los pies sobre la tierra. Siento que a las personas les gusta ser parte de cada una de mis aventuras, por eso comparto todo", sostiene ella.

María tuvo diferentes caminos que pudo seguir luego de convertirse en una de las mujeres más sexys del país. Tuvo propuestas laborales en Estados Unidos, en Europa y hasta en la TV argentina, pero ella apostó por otra forma de alcanzar sus sueños. “Siempre soñé con ser famosa y estar en los medios, pero con el paso de los años me di cuenta que podía generar cosas mejores no exponiéndome en televisión u otros lugares. Cada objetivo lo fui logrando poniéndome metas a corto plazo como suelo hacer siempre. Es la mejor manera, enfocarse y no parar hasta conseguirlo. Algunos costaron más pero todo ha llegado”, reflexiona hoy desde Maison Cavalo, el salón de belleza top que puso en Recoleta y en 2024 tendrá sede en Miami.

Dentro de los servicios de belleza disponibles en su boutique se encuentran peluquería, manicura, pedicura, spa de pies, belleza facial, corporal, depilación láser, masajes y makeup, aunque también se destaca por su coffee shop. “No me equivoque y hoy en día es todo un éxito. Estoy feliz. Para mi todas mis clientas son importantes y tengo la suerte que varias famosas elijan mi salón", señala.

Jesica Cirio, Cande y Mica Tinelli, Yanina Latorre y Charlotte Caniggia pasaron por el lugar. “El objetivo es ofrecer un servicio de excelencia y atención personalizada exclusiva, utilizando los mejores productos a nivel mundial”, asegura María, quien cuenta cómo terminó de darle forma a su emprendimiento. “En diferentes países fui descubriendo salones de bellezas y me sorprendía no sólo por el servicio sino la atención de lujo. Pensé que algo así se necesitaba en mi país: un lugar de ensueño que esté en cada detalle más allá de un excelente servicio”, cuenta.

Hoy en día está en pareja, desde hace tres años, y vive parte en Buenos Aires, Puerto Madero, y parte en Miami. Asegura que disfruta mucho de su casa, de sus perros, de los viajes y de poder conectar con la gente, básicamente a través de sus redes sociales. “Obviamente muchas personas me siguen por una cuestión estética, para ver mis viajes, mis looks o mis consejos, pero también pienso que valorar la persona en la que me convertí con el pasar de los años. Nunca perdí mi esencia, siempre mantuve mi humildad y los pies sobre la tierra. Y en ese sentido me gusta transmitir que en esta vida nada es imposible, que los sueños están para cumplirse tengo muchas seguidoras que me escriben que quisieran tener mi vida, con motivación y esfuerzo mientras tengamos vida todo es posible”, dice.