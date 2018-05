Mansiones, reclusión y antikirchnerismo: cómo viven hoy los hijos y la viuda de Yabrán

Cuando no trabaja, disfruta de su vida familiar junto a su mujer, María Paula, hija mayor del ex piloto de automovilismo Juan María Traverso y dueña de la firma de indumentaria De la ostia. La relación data de mucho tiempo. De hecho, el corredor le dedicó a Yabrán su victoria en el podio de Río IV, carrera que ganó sólo un día después de que el cuerpo del empresario fuera encontrado en Entre Ríos.

"Era amigo de él. Conozco la verdad. Me indigna todo lo que pasó. Él se pudo equivocar en muchísimas cosas, pero sé perfectamente lo que ocurrió dicho por él y yo le creí. Y si hubiese sido culpable, era mi amigo. No se mezclan las cosas, más allá de que sé que no lo era. No soy juez, no tengo que ir a decir nada. Simplemente era mi amigo. La realidad marca hoy que mi nieta se llama Juana Yabrán", justificó Traverso.