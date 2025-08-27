Los mejores electrodomésticos multifunción para ahorrar tiempo y espacio

Absolutamente todos los electrodomésticos nos agilizan y facilitan los quehaceres de todos los días. Pero dentro de la amplia lista de opciones, y gracias a los avances incesantes de la tecnología aplicados al rubro, hay algunos que cumplen más de una función y que en un formato lo necesariamente compacto nos resuelven más de una tarea.

Mientras nuestras abuelas y muchas de nuestras madres tenían que hacer todo de manera manual, como lavar la ropa a mano refregándola sobre una tabla acanalada de madera, y nosotros tostábamos las rebanadas de pan sobre un rústico artefacto de metal con rejilla y manija y gozábamos de una cafetera con filtro de papel, las innovaciones tecnológicas han logrado la existencia del lavarropas automático , la cafetera express y la tostadora y la pava eléctrica, entre otros electrodomésticos.

electrodomesticos2

Pero si ya nos parecía suficiente con todos esos aparatos, las implicancias de la ciencia, la tecnología y la IA en el rubro siguieron avanzando hasta lograr superar esos equipos que tanto nos ayudan en el día a día y brindarnos equipos multifunción e inteligentes. Especies de computadoras incorporadas en cada electrodoméstico para mejorar cada vez más nuestra experiencia con cada uno de ellos.

A continuación, ahondaremos en los electrodomésticos multifunción o “todo en uno” inteligentes que logran satisfacer nuestras necesidades, ahorrarnos tiempo y espacio y sin gastar más de lo que estamos dispuestos.

Lavarropas inteligentes y multifunción

Cuando pensábamos que nada podía superar a nuestro amado lavarropas Drean carga superior,el mercado nos sorprende con una nueva línea de sofisticados aparatos que no sólo lavan la ropa, sino que también la cuidan, la secan, eliminan sus gérmenes y consumen poca energía, entre otras ventajas inimaginables.

Algunos de estos innovadores modelos tienen un tamaño de sólo 56 centímetros de profundidad, notablemente compactos teniendo en cuenta su capacidad para 12 kilos de ropa mojada que luego, tras la función de secado, se reducen a sólo 9 kilos. Están dotados de motores que hacen girar el tambor a unas 1.200 revoluciones por minuto, sin vibrar ni hacer ruido y su compra incluye una garantía de hasta 10 años de cobertura.

Cuentan con más de 25 programas de lavado y secado para cada tipo de tela, alternativas ultra rápidas de sólo 15 minutos y sensores que monitorean la temperatura y la humedad y detienen el lavarropas cuando detectan que la ropa ya está seca.

Como si fuera poco, también ofrecen tratamientos de vapor capaces de eliminar olores, erradicar gérmenes, bacterias, ácaros y virus y borrar las arrugas de nuestras prendas, ahorrándonos la fastidiosa tarea de plancharla. Y, encima, son compatibles con los dispositivos móviles de la misma marca, desde los que podemos configurarla y controlarla. Una verdadera maravilla.

electrodomesticos1

Robots para la cocina

Según los relevamientos y sondeos que las empresas del rubro realizan permanentemente con el fin de conocer las inquietudes y necesidades de sus posibles clientes, las personas buscan electrodomésticos que les permitan ahorrar tiempo en las tareas domésticas y puedan ubicarse en un espacio reducido.

Parece que la industria se ha hecho eco de esas necesidades y desde hace unos años fabrica robots inteligentes para la cocina que reúnen en un solo aparato compacto, minimalista y desmontable las funciones de seis electrodomésticos. Este equipo ofrece programas automáticos de cocción, recetas y preparaciones pre programadas y pantallas LCD intuitivas e inteligentes.

Lo más destacado de estos robots es que podemos colocar dentro todos los ingredientes de una receta e irnos a hacer otra cosa sin necesidad de prestar atención permanente para revolver, mezclar o batir la preparación porque el artefacto lo hace por nosotros gracias a sus sensores con tecnología de precisión. Además, al hacer todo en él, evitamos ensuciar la mesada y otros recipientes y utensilios de cocina.

Entre sus funciones, estos robots ofrecen cocción lenta, al vapor y a presión y pueden recalentar, hornear, freír, amasar, mezclar, picar, triturar y batir. Para ello, cuentan con diversos accesorios como cuchillas, cabezal amasador, batidor, vaporera y bowl de acero inoxidable e incluyen hasta 300 recetas.

Lavavajillas de un solo cajón

Al igual que el microondas, el lavavajillas divide a la humanidad en dos: los fanáticos y los detractores. Quienes lo tienen aseguran que es muy útil cuando comen muchas personas y hay mucha vajilla para lavar; quienes no, dicen que no vale la pena porque, no sólo ocupa mucho espacio, sino que hay que enjuagar las cosas antes de meterlas al aparato. Este apartado es para el primer grupo y, eventualmente, pueda cautivar al segundo por sus novedades.

La tecnología ha logrado un lavavajillas con un cajón de sólo unos 40 centímetros de alto que se abre y cierra como los cajones de nuestro placar. Esto no sólo significa un tamaño mucho menor que el aparato convencional, sino la posibilidad de llenarlo con poca vajilla sin tener que acumular la de varios días hasta completar su capacidad y lavarla.

Cabe señalar que la reducción de tamaño y capacidad no se traduce en el precio; son igual o más caros que los lavavajillas estándar que todos conocemos.

Heladeras inteligentes y multifuncionales

Otra apuesta de la inteligencia artificial volcada a los electrodomésticos son las heladeras inteligentes y multifuncionales que, gracias a un sofisticado algoritmo, además de conservar y enfriar los alimentos, pueden identificarlos, ofrecernos recetas para preparar con ellos e indicarnos cuándo vencen.

Pueden contar con pantallas LCD en las que se puede reproducir música y videos y consultar recetas; centro de control que se vincula a otros dispositivos; wifi integrado; cámaras internas y chips con inteligencia artificial que identifica y enumera los alimentos contenidos en ellas, pudiendo informarnos cuántos alimentos hay, de qué tipo, en qué momento entran y salen de la heladera, cuánto tiempo hace que están ahí y en qué momento entran en descomposición y debemos tirarlas.

Además, con base en ese registro, puede sugerirnos recetas para preparar con lo que tenemos en la heladera.

En cuanto al funcionamiento, la IA permite que el aparato trabaje sólo cuando hace falta, recuperando la temperatura que perdió con mayor o menor esfuerzo del compresor o manteniéndose estable durante la noche porque ya sabe que no la abrimos, y consuma un 15% menos de energía. En el mismo sentido, a través de aplicaciones especiales la heladera nos puede informar qué consumo demandó diaria, semanal y mensualmente.

Aires acondicionados portátiles

Todos sabemos qué es un aire acondicionado, cómo funciona y lo vital que se ha vuelto con el cambio climático y las olas de calor que nos dejan sin aliento. Bueno, la versión portátil de este aparato, además de acondicionar el aire enfriándolo no necesita instalación y puede trasladarse de un ambiente a otro dentro de nuestra casa e, incluso, ir con nosotros a nuestro destino vacacional.

Es ideal para quienes viven solos y solamente necesitan enfriar el ambiente en el que están y cuentan con ruedas y manijas para moverlos fácilmente a donde haga falta. Hay modelos que tienen una manguera que debe tener contacto con el exterior, a través de una ventana o abertura similar, y otros más modernos que tampoco necesitan eso.

Emplean refrigerantes ecológicos, drenan de manera automática la condensación y también pueden brindar las funciones de ventilador y deshumidificador.