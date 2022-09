Leonardo Ponzio y una frase que hizo ruido en River

El exfutbolista se refirió al trato que el Kaiser recibió tras el descenso de River por parte del hincha millonario y destacó que “el mundo del fútbol lo va a poner en su lugar”. Además, agregó: “¿Quién no se equivocó? Yo no puedo juzgar a nadie. Lo tuvo en otra época y a mí me marcó. Es algo que me moviliza”.