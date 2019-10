Voy en Bici Paraná es una gran noticia

Victoria Lozano Rendón impulsa el proyecto Voy en Bici Paraná porque decidió anclar los conocimientos que adquirió investigando para su tesis de posgrado.

Licenciada en Comunicación Social, periodista, investigadora en movilidad urbana y estudiante de la Maestría en Estudios Culturales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) comenzó a transitar por las calles de la capital entrerriana en bicicleta hace un año y medio.

Es profesora en la Escuela Normal y en la Facultad de Humanidades de Uader. Tiene 29 años y se siente una privilegiada porque puede elegir si viaja al trabajo en bicicleta o en otro medio de transporte sabiendo que para muchos paranaenses, la bici, es la única opción y son los que se merecen una estructura vial que les brinde seguridad.

victoria.jpg En necesario un contrato social para decidir la ciudad que queremos para nosotros y nuestros hijos. Foto UNO / Juan Manuel Hernández

Nacida en Bogotá advirtió que cuando alguien pregunta ¿En qué vas? son muchos los paranaenses que responden "Voy en Bici". Así apareció el nombre pero el proyecto en sí tuvo varios momentos de gestación. Comenzó a pensar la idea y a estructurarla hace seis meses y la materializó en forma virtual el 20 de septiembre. Los textos y las fotos de ciclistas urbanos quedan alojadas en las cuentas de Instagram y Facebook.

Con el título en Comunicadora Social, comenzó el posgrado en Estudios Culturales en Rosario y realizó la investigación para la maestría sobre transporte urbano de pasajeros. Es más, la tesis surgió por una experiencia laboral en el Ente de la Movilidad de Rosario. Hace un par de meses entregó la tesis y como vive en Paraná hace unos cuatro sintió la necesidad de anclar la investigación sobre movilidad urbana. "Tenía ese deseo. Si vivo acá tengo que hacer cosas acá", reconoció una tarde fría de la semana pasada que se secaba de la lluvia.

Nos volvimos a encontrar el jueves, con una térmica que superó los 30 grados en el mediodía de primavera, y recoció que la idea empezó a cerrarle con el paro de colectivos. "Las dos semanas que fui en bicicleta a trabajar comencé a observar cómo se movilizan los peatones y en qué clase de infraestructura se desplazan".

En esos 15 días fueron muchos los que se dieron cuenta que todas las obras en la ciudad fueron para los automóviles, salvo los carriles exclusivos que no servían porque los colectivos habían dejado de circular.

victoria 2.jpg La pirámide de la movilidad sostenible tiene al peatón en primer lugar. Foto UNO / Juan Manuel Hernández

Victoria, que comparte sus días con Román, advierte que se necesitan políticas públicas para el peatón. "En el caso de que no quieras salir en bici o skate, tenés que tener un buen sistema de servicio de transporte público".

En cuanto a la organización del tránsito explicó que es necesaria la capacidad de gestión y negociación. "Viví en Rosario cuando se daba la transición de carriles compartidos a carriles exclusivos y no fue un proceso fácil. Tuvieron que convencer a todos los actores".

Entre ellos a los comerciantes que, en Paraná, tienen un fuerte lobby para concretar obras espasmódicas. En definitiva, hay que abrir la cabeza. "No se trata de quemar los autos, no es eso, desalentar el uso del auto privado permite otras posibilidades a la ciudad, cambia el aire, el nivel de ruido. No es solo tuya la calle. Es de un montón de gente más", puntualizó.

Ella reconoció que se siente muy cuidada por los automovilistas porque usa el casco, luces y cuando llueve utiliza ropa fluor. "Percibo que me registran (los automovilistas), guardan la distancia del metro y medio. Me dan el paso".

Mientras se traslada por una capital de provincia advierte que los rasgos de ruralidad puede ser un gran punto a favor porque lo que se necesita es bajar las velocidades.

Eso sí, integrar lo urbano, con lo rural, sin una política pública, será muy complejo.