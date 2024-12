Vive en Italia hace dos años y llegó de sorpresa a visitar a su familia

Leo.jpg

Y aunque estando lejos hay fechas que invitan a extrañar, porque tradicionalmente se comparten con la familia y los allegados, como es Navidad y Año Nuevo, siempre hay alguien que está dispuesto a extender una mano para que estas instancias sean una celebración en buena compañía. En el caso de Leo –como le dicen sus allegados–, pasó su primera Nochebuena afuera, en 2022, con gente que apenas conocía, y al respecto, contó a UNO: “Pasamos Navidad y Año Nuevo con un grupo de unos 15 argentinos que se armó ahí, y tuve la posibilidad de compartir también con mi hermana y mi sobrino, que ellos se fueron a Italia a los tres meses, como fui yo. Y el año pasado fue mi vieja a visitarme en diciembre, así que pude compartir con ella las Fiestas”.

Una hermosa sorpresa para su familia

Este año el joven entrerriano quiso sorprender a su familia y lo logró: sacó un pasaje a la Argentina sin contarle nada a nadie y el 28 de noviembre apareció en la casa de su madre en primer lugar, y luego fue visitando a otros seres queridos en la capital provincial. El emotivo momento quedó plasmado en un video que refleja los abrazos, las sonrisas, las lágrimas de emoción y la alegría de los suyos con su llegada. La reacción más conmovedora fue la de su abuela, que ya antes de abrazarlo lloró de felicidad al ver a su nieto de nuevo, después de tanto tiempo.

“Decidí pegar la vuelta para visitar a mi familia. Llegué el 26 a Buenos Aires y de ahí viajé a Paraná. En total estaré un mes acá. Ya aproveché, después de tanto tiempo, para ver a mi mamá, mi papá, mi familia, amigos y demás”, aseguró el joven, que un día dejó todo atrás para forjarse un mejor porvenir.

Leo.jpg Leo se radicó en Italia, buscando un futuro mejor

Asimismo, destacó: “Es la primera vez que vuelvo a Paraná desde que me fui a Italia, y vine de sorpresa; no le había dicho a nadie que viajaba. Cuando me vieron, fue grande el asombro. Subí un video en Instagram mostrando lo emocionante que fue para todos ese momento. Sé que tanto mi mamá como mi papá me extrañan mucho, me lo dicen todo el tiempo, pero a la vez hay una mezcla de sentimientos, porque están contentos y son felices al saber que a mí allá me va bien”.

Sobre su familia, contó: “Mis padres no viven juntos, y tengo además dos hermanas más grandes, la mayor vive en la Argentina y otra también está en Italia”.

Un nuevo hogar en Italia

Convencido de su decisión de emigrar, Leo explicó: “La verdad es que no me dio miedo irme, lo hice con muchas expectativas. Esto se fue dando también con el tiempo, porque estuve bastante juntando papeles para tramitar la ciudadanía allá en Italia, investigando datos de la familia, entre otras cuestiones”.

Clusone fue la localidad del norte de Italia donde residió y completó esta gestión. “Llegué allá por el contacto de una pareja que era oriunda de Buenos Aires y vivían en esa ciudad, que está en la provincia de Bérgamo. Me fui con ahorros para subsistir al principio, y una vez que tuve los papeles empecé a buscar trabajo. Tuve la posibilidad de encontrar a las dos semanas que llegué a Italia un trabajo en una peluquería y dedicarme a lo mío, así que me salió bastante bien”.

Luego se trasladó al sur de Italia, adonde decidió mudarse para poder jugar al fútbol. “Me puse en campaña para buscar algún club, porque es también a lo que fui”, comentó con entusiasmo, agregando que pudo concretar también este anhelo y jugar un par de campeonatos.

En estos dos años y medio, cuando terminaba de jugar un torneo buscaba un trabajo para el verano para sumar ingresos y no estar parado. “Los torneos allá son desde septiembre hasta mayo, y en el período de mayo hasta septiembre me pongo a laburar, así no me quedo quieto tampoco y puedo hacer plata también, que me sirve”, afirmó, y añadió: “Después fui a laburar a Cerdeña, que es una isla que también pertenece al sur de Italia. En este lugar trabajé de camarero”.

Leo pudo conocer además otras ciudades tradicionales, como Roma, la capital de Italia que alberga una gran riqueza histórica y tiene múltiples encantos. En este sentido, disfrutar de más viajes por destinos italianos y por otros países europeos es otro objetivo que piensa cumplir, cuando tenga tiempo libre, ya que hasta ahora nunca dejó de trabajar o jugar al fútbol.

Regreso a Europa

Cuando culmine su visita en la Argentina, regresará nuevamente a buscar trabajo en el país en el que proyecta su futuro, y manifestó: “Ahora no sé dónde iré, porque no tengo un lugar fijo. Viajaré nuevamente a buscar un lugar donde pueda jugar al fútbol. Quiero seguir viviendo allá, porque si bien extrañé algo cuando me fui, nunca me replanteé volver a residir a la Argentina. Desde que llegué a Italia siempre me sentí muy cómodo, conocí muy buena gente y me sentí muy bien en el país”, remarcó.

Por último, dejó un consejo para quienes proyectan emigrar: “Creo que quien tiene la posibilidad de hacerlo se debe animar. Desde mi experiencia y desde tantas experiencias que conozco, es algo que te cambia la vida, te hace madurar, te cambia el pensamiento. Se puede estar muy bien en otro país y para quien esté pensando en irse, se los recomiendo”.