Villa Urquiza: obra de asfalto causa discordia entre vecinos y municipio

Desde el municipio justifican este ajuste argumentando que al momento de hacer la actualización, la inflación anual fue casi del 290%, dato suministrado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), y se ofreció un plan de pagos de hasta 24 cuotas para quienes no puedan abonar lo correspondiente, con un interés del 6,5%, según informó a UNO Oscar Rubano, contador y actual secretario de Hacienda de la Municipalidad de Villa Urquiza.

Villa Urquiza.jpg La avenida Manuel de Clemente fue asfaltada en Villa Urquiza

Ante esta situación, 97 vecinos emitieron un comunicado pidiendo explicaciones, ya que esto significó que en lugar de tener que pagar ellos unos 9 millones de pesos, como se había calculado a fines de 2022, deban abonar en total un poco más de 46 millones.

Griselda Stang fue una de las firmantes y quien sigue reclamando el incremento, pidiendo acceder al expediente donde figuran todos los datos de la obra. “Nosotros hicimos dos presentaciones ante el Concejo Deliberante y ante el Ejecutivo y no nos respondieron. La tercera la hicimos ya con el patrocinio letrado de un abogado y tampoco nos contestaron. Insistimos en el derecho a la información, porque no nos muestran el expediente para saber cómo calculan los montos que nos están cobrando. No sabemos de dónde sacaron ese importe”, señaló a UNO.

VU asfalto.jpg Vecinos de Villa Urquiza se reunieron con el Municipio por el ajuste en el valor del asfalto.

Reunión entre las partes

Ante las objeciones del grupo de vecinos, a finales de abril se convocó a una reunión, en la que Rubano explicó cómo se hizo este cálculo. Sin embargo, no conformó a todos los frentistas: “Se hizo una primera reunión en 2022, cuando se iba a iniciar la obra, y nos retiramos muy contentos. Pero en la reunión que se hizo hace poco solamente fue el secretario de Hacienda y le dijimos que queríamos ver cómo se calculaba nuestra deuda, con qué intereses. Pero fue en vano, porque no llevó el expediente, que es lo que hemos pedido por escrito. Se nos está negando esa información; dicen que no lo tienen porque está en el Tribunal de Cuentas”, subrayó Stang, y añadió: “Además la obra sufrió modificaciones y nunca se nos explicó por qué se sacó un cantero central que estaba planificado hacer”.

Otra queja es que no se les haya cobrado enseguida lo que correspondía abonar a cada vecino. “En su momento sabíamos que era un poco 9 millones de pesos lo que teníamos que pagar, pero nunca se nos cobró y ahora nos cobran 46 millones de pesos con tres metros más de frente. O sea que nos cobran los cruces de calle. Este ajuste se hizo por decreto, ni siquiera pasó por el Concejo Deliberante. Nosotros queremos pagar, siempre quisimos pagar, pero exigimos saber en base a qué se actualizó esta deuda. En esa reunión no fueron evacuadas estas dudas que tenemos, y el derecho a la información pública en Villa Urquiza está negado”, afirmó la mujer, que en su caso son 600.000 lo que debe abonar por el asfalto.

Respuesta del Municipio

Por su parte Rubano, el secretario de Hacienda, explicó a UNO: “De 75 millones que fue el total de la obra, alrededor del 65% estuvo a cargo de la Provincia, el 35% restante a cargo del municipio porque la obra se licitó por un monto, pero en realidad después hubo ajustes a la mano de obra que sumaron aproximadamente unos 4,9 millones de pesos más; o sea que el municipio erogó unos 26 millones, y puso esa plata para terminar la obra, de los cual un porcentaje lo pagaban los vecinos”.

Acto seguido, refirió: “La contribución por mejora sale al cobro en el mes de febrero de este año, con vencimiento en mayo. Por una disposición del Tribunal de Cuentas se establece que nosotros tenemos que salir a cobrar las obras sin perjudicar al erario municipal y ni al erario público, y evidentemente no se puede salir a cobrar lo mismo que en 2022 con semejante inflación. Todos hemos tenido aumentos en nuestro ingresos y no podemos desconocer los incrementos. Los costos de 26 millones que pagó el municipio a principios del año pasado hoy ascendieron a más de 78 millones, porque la inflación fue aproximadamente del 290% en un año, según el INDEC. Esos son los índices que tomamos a febrero de este año. Es decir, que ni siquiera actualizamos el monto con la inflación de marzo, abril ni mayo, sino sería más. El contribuyente debía pagar el 10 de mayo, pero se prorrogó hasta el 31 de este mes”.

Que se cobre recién ahora tiene su explicación, y sobre este punto Rubano remarcó: “Tiene cinco años para salir a cobrarse una obra, de acuerdo al Código Tributario. A principios de 2023 la obra se terminó y hay un plazo de garantía. Una vez cumplido, la obra pasa a ser enteramente del municipio y eso fue en octubre, y salió el decreto de cobro en marzo. Es un plazo notoriamente razonable”.

Asimismo, aseguró que “tras la reunión de abril, más del 50% de los vecinos está de acuerdo en pagar el total que le corresponde o adhirió al plan en 24 cuotas, con una tasa de interés del 6,5%, que es una tasa negativa con respecto a la inflación”.

Polémica por un cantero

En cuanto al cantero que no se hizo, aclaró: “Fue una modificación de obra que se consensuó entre la empresa que hizo la licitación, porque iba a traer mayores costos. No era viable desde el punto de vista monetario ni de la agilidad que había que darle a la obra, ya que había que terminarla porque la Municipalidad tenía el dinero justo y ante el proceso inflacionario no podíamos extendernos porque sino íbamos a tener mayores costos que no se iban a poder afrontar”.

Por último, aseveró: “Nosotros siempre estuvimos a disposición de los vecinos para explicarles lo que necesitan saber y hubo reuniones. El expediente está en el Tribunal de Cuentas porque se debe presentar allí. Es una obra que en la mayor parte la pagó la provincia, los vecinos pagan sólo un porcentaje. Se hizo en una de las principales avenidas de Villa Urquiza y que hoy tenga asfalto genera que las propiedades tengan un valor superior. Prácticamente es un balcón al río esa avenida, que tiene luminaria LED, y es un lugar privilegiado para vivir ahí”.