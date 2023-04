UTA Entre Ríos descartó medidas de fuerza

Agregó que la demanda surge de una inquietud de los empresarios del sector, por lo que si se dispone de “una medida, corre por cuenta de la Federación Argentina de Transportadores de Automotores de Pasajeros (Fatap). Por lo pronto, UTA no tiene nada que ver: no es un problema del gremio, sino que radica en un conflicto de los empresarios con Nación, porque no le están haciendo los aportes al día, están atrasados. Entonces es una manera de presionar para que se pongan al día con los aportes".

Brito explicó que el conflicto podría derivar en un paro de actividades si se diera el caso que las empresas no pagaran los sueldos a término. “Ahí si, como los empresarios dicen que si no le llegan los subsidios nacionales no van a poder afrontar los pagos del mes. Si no se hacen los pagos tendríamos para hacer alguna medida de fuerza. Hasta el lunes no podemos avizorar nada porque por ahí se puede llegar a un arreglo por parte de la Fatap con Nación", remarcó.

Paritarias

El sindicalista señaló que luego del acuerdo paritario establecido en febrero los sueldos del sector “se están pagando al día”. En este marco recordó que deberían cobrar los haberes del abril el cuarto día hábil, es decir el lunes 10 de abril a las 18. “Tenemos el feriado de Semana Santa, por lo que se corre el plazo para cobrar unos días, teniendo en cuenta que nos pagan el cuarto día hábil del mes”, precisó.

Colectivero asesinado en Buenos Aires

Al ser consultado por el caso del colectivero asesinado de un tiro en el pecho durante un intento de robo en Buenos Aires, Brito explicó que la UTA Entre Ríos no se adherirá a la medida de fuerza convocada por trabajadores de esa provincia. "Sólo se podría dar si recibimos una orden de la UTA nacional", planteó.