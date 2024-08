UTA amenaza con un paro nacional y Paraná podría quedarse sin colectivos

En diálogo con el programa La Mañana de La Red (88.7) , Becic informó que, si no se alcanza un acuerdo a nivel nacional, se contemplaría la posibilidad de un paro en todo el país para los días jueves y viernes. En ese caso, a nivel local se otorgará a los choferes la opción de adherir o no a la medida.

UTA no se dio por notificada y no levantó el paro

En cuanto al conflicto local, refirió: "El lunes nos dimos por notificados de la conciliación obligatoria. Fue inusual la notificación porque llevaron hasta una cámara para mostrar que tiraban un papel por debajo de la puerta el viernes a las 22. La conciliación la sacaron en tiempo récord. Nos notificaron de manera pública y bastante llamativa".

En esa línea, agregó que "el reclamo que está en la Secretaría de Trabajo se inició en marzo. En el expediente se incluía un reclamo sobre el estado de las unidades que son desastrosas; deudas que tenía la empresa con los trabajadores, entre ellas diferencias salariales y retenciones del aporte a la obra social y al sindicato".

Choferes sin obra social

Enseguida, el letrado subrayó que la situación de los choferes se complejiza, ya que "hace cuatro meses están sin obra social". "Esto se debe a que el gremio bancó la situación por un año y hoy tenemos una deuda millonaria con la Asociación de Clínicas (Acler), la cual nos cortó el servicio. Carecen de obra social incluso gente que tienen hijos con discapacidades. Es muy grave esto. La obra está cortada habiéndole hecho las retenciones. Eso motivó una denuncia penal porque esto se llama retención indebida. La causa está en el juzgado federal de Paraná", aseveró Becic.

BESIC.mp3

El representante legal de UTA resaltó que realizaron los pasos necesarios para llevar a una solución, pero que el panorama no es alentador. "Hemos seguido todos los pasos que hemos podido realizar. Hoy, en Paraná, las empresas de transporte urbano declinaron la jurisdicción provincial y la trasladaron la discusión a Nación. Hoy hay reunión con FATAP. Por eso, si hoy no hay acuerdo habría un paro nacional el jueves y viernes. Por lo tanto, de darse, los choferes tendrán la libertad de acción de adherir o no al paro nacional", dijo.

Por último, manifestó que a nivel local "no podemos encausar la discusión" y que "hay una disputa con la municipalidad, porque la empresa dice que le debe y el municipio dice que no". "Es una ida y vuelta donde sufrimos las consecuencias junto con los usuarios", cerró.