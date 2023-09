Usuarios de prepagas llevan dos semanas pagando coseguro

El cobro de un coseguro médico para usuarios de prepagas se hizo efectivo a partir del miércoles 13 de este mes, tal como lo determinó la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER) al no recibir respuestas a la nota enviada a todas las empresas de medicina prepaga de la provincia, exigiéndoles “ajustes arancelarios o implementación de copagos que compensen el deterioro del poder adquisitivo de los honorarios, y el acortamiento sustancial de los plazos de pago, fijándolos en un término que no exceda los cinco días de presentación de la facturación”.

medico.jpg

Consultado sobre el tema, el presidente del Círculo Médico de Paraná explicó a UNO: “Nosotros en abril más o menos empezamos a ver que veníamos ya con un retraso arancelario por parte de las prepagas, que venían dando un aumento según lo que les autorizaba la Superintendencia de Salud, pero que ya venía atrasado de años previos y que no se había corregido eso. Entonces siempre íbamos detrás de la inflación”.

A su vez, comentó: “Tomamos como parámetro la obra social de la provincia, IOSPER, y que tenía valores mejores que las prepagas. Desde abril veníamos con esta lucha y fue cuando estuvo cortada OSDE un mes por este tema. Tras la devaluación que se llevó a cabo después de las PASO, y teniendo en cuenta la inflación de ese mes, lo que se hizo a través de la Federación Médica fue mandar una nota a todas las prepagas donde se les pedía ese 30% de la suma de la devaluación más la inflación del mes y que en este marco nos hicieran un aumento; y también el tema de poder cobrar anticipadamente nuestra facturación, porque hay un dato que por ahí es no es menor y que por ahí la gente desconoce y que es que nosotros hacemos una prestación y la cobramos 60 días después, porque es como que nosotros siempre estamos financiando nuestra atención”.

Vesco aclaró que no tuvieron respuesta de ninguna de las prepagas, y hace dos semanas, en una reunión del Consejo Directivo de la FEMER en la que participaron la Comisión Directiva de la entidad y los presidentes de los círculos médicos de la provincia, se decidió implementar esta medida. “Se hizo un cálculo aproximado y se fijó un valor de la consulta de 6.000 pesos, y se puso como promedio cobrar ese arancel compensatorio de 2.000 pesos a todas las prepagas. Desde hace dos semanas se cobra eso en los consultorios y también en las prácticas, que es donde más se advierte el problema, porque hay muchos insumos que son en dólares y los valores se dispararon, e incluso hoy en día no se pueden comprar”.

Médico.jpg Pacientes de prepagas se ven afectados por tener que pagar coseguro

Acerca de la respuesta de los pacientes que deben abonar este importe, evaluó: “La mayoría lo paga y no se queja porque conoce la situación, y uno también les explica cuál es la situación y el motivo por el que se está cobrando este coseguro. Además, se está viendo que en todo el país lo están haciendo, se está generalizando en todas las provincias. En Entre Ríos el Colegio de Bioquímicos también había decidido antes que por cada práctica bioquímica que se haga se iba a cobrar 3.000 pesos a las prepagas. En el caso de los que se quejan, que hay algunos, les explicamos y hasta el día de hoy la mayoría lo acepta”.

Si bien la medida abarca a las prepagas, Vesco precisó cuál es la situación de las obras sociales: “Por ahora no se les cobra coseguro a los pacientes que tienen obras sociales. La situación es diferente porque entraban en paritarias y se decidió esperar a ver qué pasa. De todas formas, se les mandó después de esta última reunión del Consejo a las obras sociales una nota del mismo tenor que se había mandado a las prepagas, pero esperando este tiempo, a ver qué es lo que respondían cumplida esta instancia”, dijo, y adelantó: “Nosotros tenemos una nueva reunión del Consejo el 18 de octubre, donde ahí ya vamos a tener un panorama de qué pasó con las obras sociales y ver si también se les va a empezar a cobrar un coseguro, pero todavía eso no está definido. Hoy sólo alcanza a las prepagas”.

Impacto en la salud

El pago de un coseguro y sobre todo tener que afrontar prácticas médicas que suelen ser costosas significa para muchos usuarios de prepagas un serio inconveniente, ya que no todos están en condiciones de abonar estos cargos. Al respecto, Cecilia Pautaso, defensora del Pueblo adjunta de Paraná, analizó: “Hemos visto la enorme preocupación de la gente que no puede pagar un estudio médico. Inclusive es una preocupación que tras la pandemia, con estudios que quedaron pendientes antesituaciones de salud que no fueron atendidas porque había otra prioridad, y hoy resulta que muchos de esos servicios a través de la prepaga están recortados. Y al no poder pagar el conseguro siquiera, y ni hablar de lo que directamente ya no entra o no se reconoce y que sí antes lo hacían, genera una sobrecarga en los efectos de salud pública como en el hospital”.

LEER MÁS: Clínicas alertan que se agrava la falta de insumos

“Esto se ha visto en el caso de estudios de diagnósticos y de tratamientos, y el hablar de prevención en salud ya es muy difícil hacerla por estos costos inclusive. En lo que respecta a la posibilidad de dar tratamiento a una patología, muchos vienen acá a solicitar asesoramiento, a ver cómo pueden hacer, gestionar, o que se les pueda resolver la posibilidad de hacer un tratamiento medicamentoso o de un diagnóstico que alguna patología requiera”, indicó.

Por último, mencionó que esto incluye tratamientos oncológicos que no pueden cortar con la droga que se les suministra, y sostuvo que hay dificultades que se generan no sólo con preapagas, sino con obras sociales: “Las obras sociales, tanto de la provincia como las privadas les dicen que no tienen idea para cuándo va a estar autorizada esa medicación exclusiva, provocando una angustia a quien ya tiene sus defensas físicas y anímicas muy bajas por lo que significa tener que pagar un dinero que quizá no tienen o que no saben cuándo se lo van a restituir. Es muy preocupante lo que está aconteciendo con la salud de la población, que recordemos que su acceso es un derecho constitucional, y que hoy en mayor medida hemos visto muy reducido”.