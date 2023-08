Clínicas alertan que se agrava la falta de insumos

“Lo más problemático para los pacientes es que probablemente se tendrán que suspender provisoriamente las internaciones quirúrgicas programadas ante la falta de insumos”, alertaron desde la entidad.

Consultada sobre el tema, a poco más de una semana de que esta situación comience a afectar al sector, Silvia D´Agostino, presidenta de ACLER, comentó a UNO: “En Paraná todavía no ha ocurrido que se suspendan intervenciones programadas, pero no sabemos qué puede pasar en los próximos días. Conocemos que en el interior de la provincia sí está ocurriendo en algunos casos, en determinados sanatorios. Esto es algo individual, una decisión de cada empresa. Nosotros lo que advertimos es la problemática que tenemos a partir de la devaluación”.

“A la inflación que ya veníamos sufriendo se sumó ahora la devaluación, el aumento de costos, la no entrega de material, y que de aquí a que renegociemos los contratos con los financiadores hay un bache muy grande, porque nosotros estamos cobrando facturas a pacientes de hace dos o tres meses en algunos casos. Entonces, con los aranceles de ellos sujetos a inflación cobrados hoy y con incrementos desmedidos de costos advertimos la problemática. Ahora, cada sanatorio va a ser responsable de la medida que tome”, añadió.

La mayoría de las clínicas están operando gracias a los stocks que ya tienen, pero la situación se complica cada vez más. Y sobre este punto, sostuvo: “Todos los insumos y el material que utilizamos todos los días es importado. Y lo que está pasando es que los importadores dicen que no consiguen dólar oficial para importar, no nos dicen ´les aumento el 22%´, sino que lo que nos manifiestan es ´no conseguimos´, o ´no entregamos´, o ´no hay precio´. En general no están vendiendo”.

También mencionó: “Acá hay un director de un sanatorio al que los proveedores le están pidiendo que pague en dólar billete unos insumos que necesita para hacer unos repuestos. Está muy desorganizado todo”.

El comunicado de ACLER refiere además que “al desabastecimiento denunciado, se suma el desfinanciamiento preexistente, los plazos prolongados para percibir las prestaciones brindadas y el costo elevado de las prestaciones”, y desde la entidad apuntaron que “los pagos de las prestaciones se producen como mínimo a los 45 o 60 días de realizada la prestación, salvo excepciones”.

Además de estas cuestiones, D´Agostino precisó: “A fin de año se empezaron a poner cada vez más limitaciones para acceder al dólar oficial. Inclusive pusieron un impuesto del 7% a los productos importados, donde si bien se eximió al servicio de salud, no ocurrió lo mismo con los productos de la salud. O sea que ya veníamos con problemas y ahora se dispararon del todo”.

Hoy se reunirán con Salud

Ante este panorama incierto, los representantes de ACLER tiene previsto reunirse hoy con la ministra de Salud, Sonia Velázquez, para plantearle la problemática de un sector que hace años afronta dificultades y que hoy dispone de menos de 200 camas en Paraná en el sector privado para atender a una demanda constante. “Es un número bajo”, sentenció D´Agostino y comentó: “De toda estas situaciones que atravesamos vamos a hablar con la ministra de Salud, con quien tenemos una audiencia”.

Por último la presidente de ACLER subrayó: “Creo que los hospitales públicos deben tener el mismo problema que tenemos hoy las clínicas privadas. La situación es muy preocupante”.

Se trata de una problemática que se replica en todo el país

A nivel nacional distintas entidades vinculadas al sector de la salud se vienen haciendo eco del cimbronazo que tuvo al devaluación. Una de ellas fue Adecra-Cedim, la cámara nacional que nuclea a más de 420 instituciones de salud privada entre clínicas, sanatorios, hospitales privados, laboratorios y centros de diagnóstico y tratamiento ambulatorio, cuyas autoridades se pronunciaron sobre el tema y expresaron: “La crisis estructural de financiamiento que las instituciones vienen atravesando desde hace años, producto fundamentalmente de un descalce entre costos y aranceles, se suma la problemática coyuntural, que se agravó durante los últimos días y que tiene que ver con serias dificultades para adquirir insumos clave para la atención de los pacientes, como materiales descartables y medicamentos de uso habitual”.