Urcel Argentina emitió un comunicado tras los incidentes en el Puerto de Concepción del Uruguay

La empresa Urcel Argentina emitió un comunicado tras los momentos de tensión que se registraron este lunes en La Histórica.

"La postura asumida por Urcel Argentina, en todo momento ha priorizado la paz social y la defensa de las fuentes laborales de los trabajadores portuarios, así como de los centenares de puestos de trabajos indirectos vinculados a la operatoria", sostuvieron desde la empresa.

Luego de un lunes de tensión en el Puerto de Concepción del Uruguay, donde hubo un fuerte operativo con balas de goma incluidas, en medio del paro de estibadores del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), desde la empresa Urcel Argentina emitieron un comunicado para informar sobre los hechos acontecidos.

El comunicado de Urcel Argentina

"Frente a los hechos suscitados en el puerto local y que tomaran estado público a partir de la obstrucción del ingreso a las instalaciones portuarias por parte de personas ajenas a dicho ámbito, acarreando con ello la paralización total de actividades e impidiendo el ingreso al puerto de camiones y trabajadores afectados a tareas de carga del buque Días Well prevista para el pasado día sábado, obligando a permanecer en espera para el ingreso a puerto un segundo buque, el African Piper, cuya operatoria también se vio impedida tras la paralización total de actividades durante dos días completos, sucesos que finalmente desembocaron en diversos desmanes, la empresa Urcel Argentina informa que:

"El conflicto en cuestión resulta completamente ajeno a la empresa y sus trabajadores, reconociendo su origen en la disputa que mantienen dos gremios distintos por asumir la representación de los trabajadores en el puerto de Concepción del Uruguay e Ibicuy.

"En tal sentido, la postura asumida por Urcel Argentina, en todo momento ha priorizado la paz social y la defensa de las fuentes laborales de los trabajadores portuarios, así como de los centenares de puestos de trabajos indirectos vinculados a la operatoria.

"Urcel Argentina deposita su confianza en las autoridades competentes, esperando que estas en uso de las facultades que le son propias arbitren los mecanismos necesarios para la solución final de este conflicto intergremial por los canales legales correspondientes, salvaguardando la continuidad de la actividad, en los puertos entrerrianos.

"Hacemos constar que esta empresa resulta ajena a los conflictos internos de los gremios en disputa, limitándose a generar fuentes de trabajo, genuino, con salarios dignos que han permitido el desarrollo sostenido de todos los sectores vinculados a la actividad portuaria.

"Qué desde el año 2018 Urcel Argentina ha sostenido de forma ininterrumpida la actividad de los puertos de Concepción del Uruguay e Ibicuy generando más de 500 puestos de trabajo directos en cada puerto y más de 1000 nuevos empleos, a lo largo de toda la cadena productiva y comercial del sector forestal, destacando que en todas nuestras operaciones se emplea mano de obra local.

"De esta forma, desde la misma fecha, hemos llevado adelante una gran cantidad de embarques sin inconvenientes operativos, administrativos o gremiales, dando total cumplimiento a la legislación laboral y los acuerdos y paritarias celebrados desde el primer año, con nuestros trabajadores y sus representantes sindicales, recibiendo los mismos sus remuneraciones en forma bancarizada, resguardando todos los aspectos formales y legales, como también prestando especial atención a la seguridad laboral, cumpliendo con toda la normativa vigente.

"Urcel Argentina mantendrá su disposición al diálogo y realizará todos los esfuerzos a su alcance para llegar a una solución definitiva del conflicto que nos permita continuar trabajando y generando empleo genuino para los Entrerrianos, fortaleciendo el desarrollo de nuestros puertos y todo el sector productivo forestal de la Mesopotamia".