UPCN llamó a movilización en el hospital San Martín

Representantes de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) anunciaron que harán una movilización y una asamblea el martes próximo en el hospital San Martín, en reclamo de una serie de reivindicaciones. Por ejemplo, aseguran que faltan 50 enfermeros, que el 40% del plantel de enfermería no es de planta permanente y que existen unos 12.000 francos adeudados.

Este martes, UPCN llevó a cabo una asamblea en el hospital, de la que participaron las y los enfermeros, debido al alto déficit de personal en el sector. “La situación no da para más”, expresó Patricia Sanabria, miembro de la comisión directiva del gremio.

asamblea upcn hospital san martin 2.jpg

“En este momento el déficit es de aproximadamente 50 enfermeros, las compañeras y compañeros están muy desgastados”, declaró la dirigente y agregó: “Es un problema de larga data que viene incluso desde antes de la pandemia, ante la emergencia sanitaria se crearon nuevos servicios y hasta el día de hoy nunca se asignó recurso humano”.

Además, Sanabria explicó que la falta de personal no es la única problemática del sector, sino que además la situación se ve agravada “porque un 40% del plantel de enfermería de esta institución no es de planta permanente, sino que son suplentes extraordinarios y con estabilidad, lo que conlleva a que ellos no tengan reemplazos durante sus licencias”.

“A esto hay que sumarle que existen alrededor de 12.000 francos adeudados. La situación es muy grave”, remarcó.

asamblea upcn hospital san martin.jpg

Por otro lado, la dirigente gremial reclamó la puesta en práctica de la Ley de Carrera de Enfermería, que se reglamentó en marzo y aún no se ha aplicado. "Tanto el Consejo Internacional de Enfermería, como así también ley nacional expresan que los gobiernos deben destinar un presupuesto para el desarrollo de la enfermería, mientras tanto, en la provincia seguimos esperando”, dijo.

Por último, informó que UPCN viene realizando los reclamos correspondientes ante el Ministerio de Salud desde principios de año y todavía no hubo una respuesta. “En este marco, se resolvió realizar una medida de fuerza que consistirá en asamblea y movilización el próximo martes 13 de junio”.