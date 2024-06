UPCN considera un avance el pago de los francos adeudados a Enfermería

Frigerio: "Somos un gobierno que no esconde información"

Deuda con los trabajadores

La referente de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y licenciada en Enfermería del hospital San Martín de Paraná, Patricia Sanabria, expresó a UNO: “Tenemos un régimen que contempla la Ley N° 10.930 de Enfermería de 40 horas de trabajo semanales y 160 mensuales. Por diversos motivos este régimen horario se ve incrementado. Esta situación se da por el déficit de recurso humano, entre otras cosas, estaba en vigencia la Directiva N° 32 del Ministerio de Salud, recientemente modificada, que establecía que se otorgaban suplencias en sus correspondientes licencias, a cierto porcentaje del personal titular, no se habilitaba suplentes para cubrir las licencias de los estabilizados ni los suplentes extraordinarios,que en algunos hospitales es del 20 al 40% del plantel aproximadamente, y quienes les correspondía sus licencias, y esas licencias no eran cubiertas. Entonces el enfermero o enfermera que continuaba trabajando tenía que recargarse para suplir la dotación que faltaba, porque a las guardias hay que cubrirlas y los cuidados a los pacientes había que brindarlos, las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces empezábamos a trabajar más días de lo que estaba establecido y terminábamos acumulando francos, esto venía desde antes de la pandemia. Durante la pandemia, se incrementó exponencialmente la deuda de francos, porque los enfermeros y enfermeras nos contagiábamos de Covid-19, requeríamos aislamiento, se trabajaba más días de lo establecido mensualmente, casi sin descansos. Esto hizo que en cada hospital hubieran miles de francos acumulados, días extras de trabajo, que no se podían devolver”.

Enfermería entrerriana archivo UNO.jpg

Sanabria detalló que fue un planteo realizado desde el gremio hacia el ministro de Salud desde el primer día de su gestión, para resolver lo que consideran una deuda con los trabajadores de salud, en particular con los enfermeros de la provincia, ya que “no se podían devolver y tampoco se pagaban”, a pesar de que son aspectos contemplados en la Ley N°10.930. La profesional destacó que es un tema abordado en la paritaria sectorial de salud. Explicó: “Exigimos respuestas al Ministerio de Salud y en la última reunión paritaria nos informaron que se iba a efectivizar el pago. No conocemos especificaciones del monto por franco”.

Resaltó: “Enfermería tiene que trabajar las 24 horas del día, los 365 días del año, debiendo garantizar el cuidado”. Explicó también que si al finalizar su guardia no posee relevo, debe quedarse recargado en varias ocasiones, y eso también produce cúmulo de horas que no se pagan y es difícil poder devolverlas.

“Que se haya modificado la Directiva N° 32 y el pago de francos es un gran avance, porque era impensado devolver los francos acumulados durante estos años. Que en este momento el gobierno reconozca el pago de los francos era una deuda pendiente. Tendremos que ir analizando las especificaciones en la paritaria sectorial que estamos llevando adelante”, subrayó.

Por último, la licenciada manifestó: “La Ley de Enfermería lleva más de un año reglamentada, fue en marzo de 2023, si bien hay avances sería interesante que se siga trabajando con todas las otras cuestiones que están especificadas en la ley y no se aplican, como el pago de funciones jerárquicas, adicional por traslado y otras que se están solicitando”.