Una red de prevención que crece: ya son 600 los preventores en la provincia

La figura del preventor se inspira en el modelo del agente sanitario. “La idea es que sea una persona que quiera trabajar, que no necesita conocimientos previos, y que se convierta en un faro, un referente para su comunidad”, explicó. Su función no es hacer tratamientos, sino brindar información y generar acciones preventivas adaptadas a la realidad de cada lugar. “Le enseñamos a utilizar lo que se tiene. A veces parece que no es nada, pero siempre es mucho”, destacó.

Ludopatía digital y consumo de cannabis: nuevas urgencias, viejas resistencias

Uno de los temas que más preocupación ha despertado recientemente es la ludopatía digital, un fenómeno en crecimiento. “Ahora nos están pidiendo mucho eso. Apenas surgió el problema, creció la conciencia. A diferencia de otros consumos, donde aún luchamos para que se deje de banalizar, acá apareció el problema y enseguida apareció la preocupación”, explicó Cymbalista.

Respecto al consumo de marihuana, el funcionario fue contundente: “No es joda. El humo puede ser hasta siete veces más cancerígeno que el del cigarrillo, además de ser neurotóxica”. También alertó sobre la pérdida de memoria y otros efectos adversos asociados al uso frecuente. “Muchos naturalizan esos efectos. Dicen ‘estoy colgado’ o ‘me olvido porque estoy cansado’. En realidad, están ocultando las consecuencias del consumo”.

Vaporizadores y tabaco: una lucha contra gigantes

Cymbalista también advirtió sobre la venta de cigarrillos electrónicos, cuya comercialización está prohibida en Argentina. “Estos dispositivos tienen nicotina. Están prohibidos, pero se venden. Se puede hacer una denuncia anónima en la web del Estado nacional”, recordó.

Comparó la lucha actual contra estos productos con la que se libró contra las tabacaleras: “Si se pudo contra esos monstruos que pagaban juicios de 3.000 millones de dólares y seguían funcionando, ¿cómo no vamos a poder contra el narcotráfico? Pero hay que hacer prevención en serio”.

Educación, leyes y vínculos: estrategias integrales

En otro tramo de la entrevista, el funcionario analizó el marco legal vigente sobre tenencia y consumo en espacios públicos. Aclaró que el fallo Arriola “no despenalizó el consumo”, sino que declaró inconstitucional sancionar la tenencia para consumo personal en el ámbito privado. “Otra cosa es el consumo en vía pública: eso sigue siendo un delito según el artículo 12”, remarcó.

Finalmente, se refirió al trabajo con escuelas, padres y formadores. “Lanzamos un programa para trabajar lo vincular. Ni siquiera hablamos de la sustancia, sino del vínculo, la comunicación, las emociones. Se trata de prevenir desde lo humano”, afirmó.