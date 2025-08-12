Una escuela de Concordia suspendió el almuerzo debido a la falta de recursos.

La Escuela Agrotécnica N°152 "Manuel María Calderón" , ubicada en la zona de Salto Grande, anunció que, a partir de este martes, dejará de ofrecer almuerzos a los estudiantes que permanecen en jornada extendida. La noticia fue confirmada por un grupo de padres de alumnos de la institución.

Según lo informado por los progenitores, los estudiantes afectados son aquellos que permanecen en la escuela hasta las 16. La decisión fue comunicada oficialmente por el Equipo Directivo de la escuela, luego de una reunión con la Dirección de Comedores Escolares.

La Escuela Agrotécnica N°152 "Manuel María Calderón" canceló el almuerzo por falta de recursos

Escuela Agrotécnica N°152 Manuel María Calderon (1).jpeg

La razón de la medida, según la explicación brindada, es una "reducción de gastos", y se mantendrá "hasta nuevo aviso". Por este motivo, en lugar del almuerzo, se ofrecerá únicamente una merienda, siempre y cuando haya recursos disponibles. En palabras de uno de los padres, "lamentablemente, los chicos no tienen garantizada la comida del mediodía. Si hay suficiente, se les dará una merienda; si no, deberán esperar hasta llegar a sus casas".

Además, se informó que el reclamo formal sobre la situación fue presentado el pasado viernes 25 de junio, y este lunes se entregó nuevamente un acta a la Dirección de Comedores Escolares solicitando una urgente revisión de la problemática.