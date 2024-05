Un senador entrerriano no tiene posición fijada sobre la Ley Bases

El senador entrerriano, Edgardo Kueider, aún no definió su voto en torno a la Ley Bases. "Hay varios temas que me hacen mucho ruido", expresó

Actualmente el senador entrerriano, Edgardo Kueider, está bajo la lupa al ser que jugará un rol clave en la aprobación o rechazo de la Ley Bases en la Cámara de Senadores próximamente. El legislador no adelantó su posición en torno al proyecto, pero indicó que el Senado debe ser "revisora".

“Si quieren dictamen la semana que viene, nos vamos a posicionar de un lado. Si quieren que el Senado tenga un rol como debería ser, de Cámara revisora, y haga los aportes correspondientes, nos vamos a posicionar de otro”, indicó Kueider al portal IP. En este sentido, acotó: "No puse el 25 de mayo como fecha límite para nada, somos Cámara revisora para una ley que modifica muchas cosas y afecta a muchos sectores. Tenemos que tener la responsabilidad de trabajar" .

Kueider.jpg

Por otro lado, agregó: "Hay varios temas que me hacen mucho ruido. Uno de los que más me preocupa es concesionar los recursos naturales a empresas extranjeras. Todas las otras reformas (...) se pueden volver a modificar, pero la concesión a una empresa extranjera del litio, de los recursos naturales por 30 años, le genera al país un compromiso que no va a poder modificar. Es un tema que tenemos que analizar a fondo".

Senado DNU Victoria Villarruel.jpg

Si bien el legislador fue un fuerte opositor al DNU 70/2023, no se expresó anteriormente en torno a la Ley Bases. Aunque mantiene una relación amigable con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, ha sido un crítico de algunas medida del gobierno nacional.

El bloque que compone, Unidad Federal, se integra de otros legisladores "desencantados" con la agenda de Unión por la Patria. Aunque no es un número considerable, resultará clave en el futuro de la Ley que busca aprobar el oficialismo.