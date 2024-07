Tras las persistentes heladas en la región, evaluarán la situación del trigo

Luego de que la chicharrita del maíz afectara de manera considerable este cultivo, las expectativas están puestas en el trigo, que soportó las semanas anteriores las intensas y persistentes heladas en la zona. Y si bien se estima que no habrá daños considerables, esta semana los productores irán evaluando el estado de las plántulas.

“El trigo ya sembrado, el que está germinando en los ciclos intermedios cortos, está en plena evaluación, a ver si se resiembra o no”, añadió.

Asimismo, refirió a UNO que la situación para la ganadería sí es bastante compleja: “Los verdeos y el pasto natural para la hacienda está todo quemado. Eso hizo que los rollos elevaran el precio: pasamos de 30.000 a 40.000 pesos a casi 70.000 pesos hoy. La realidad es que no hay pasto, sobre todo en épocas de parición, donde la vaca necesita más requerimiento nutricional”, precisó.

Esto hace que se incrementen los costos de producción, ya que se debe comprar el alimento, y sobre este punto señaló: “Hay que incrementar lo que es la ración de grano y de sustituto para poder llevar adelante la producción, y ni hablar del estado corporal de la hacienda”.

Falta de humedad

Otro problema que aqueja al campo es la falta de humedad, y sobre este tema sostuvo: “En muchos lugares está muy seco. Sobre todo hay una zona de Paraná, y al norte de la provincia hasta el centro, donde hay una escasez de humedad importante y una capa de unos cinco centímetros del suelo que realmente está muy dura, eso a raíz de la helada. Hubo una semana entera helando y realmente para sembrar, para que las plantas tengan su desarrollo radicular, también es muy complejo, y esto va a traer repercusiones sin duda económicas”.

Sobre esta situación, Germán Heinzeknecht, meteorólogo de la Consultora de Climatología Aplicada (CCA) y de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (BolsaCER), comentó a UNO: “Había llovido muy bien hasta más o menos el 10 de mayo en gran parte de Entre Ríos, y a partir de ahí se empezó a interrumpir. No es casualidad, sino que empezaron a llegar estos fríos que secan mucho toda la atmósfera. Junio tuvo algún repunte de temperaturas en términos relativos, pero no en cuanto a lluvia. Sí llovió un poquito mejor sobre la costa del Uruguay, sobre el Este; en el Norte de la provincia llovió mejor, pero todo lo que es la franja Oeste, como La Paz, Nogoyá, Paraná, Victoria, quedó muy por debajo el mes pasado. Y en lo que va de julio, se sufrieron las masas de aire polar que se vinieron acumulando en la Patagonia ya desde principios de mayo con fuertes nevadas en toda esa zona”.

A su vez, indicó: “Los cultivos que se sembraron temprano, con buena humedad, en la segunda quincena de mayo hasta mediados de junio, no deberían tener problemas. Las plántulas deben haber salido bien, y si bien pueden haber sufrido el frío y obviamente no se deben haber desarrollado tan bien como lo habitual, creo que se van a recuperar”.

¿Pueden las heladas afectar al trigo?

Por su parte, el ingeniero agrónomo de la BolsaCER, Pablo Fontanini, analizó el impacto del frío extremo en las superficies sembradas con trigo: “Entre los cultivos generales, el trigo es el más importante, y lo que podemos asegurar es que su tasa de crecimiento se ha frenado bastante porque hubo temperaturas por debajo de los cero grados durante muchas horas al día, y esto hace que deje de crecer. En algunos sitios con las heladas más importantes fueron entre ocho y 10 horas por debajo de cero grados a los que estuvo expuesto este cultivo”.

A su vez, comentó: “En lo que se lo puede ver un poco afectado por la helada es en que está más amarillento, pero en general no hemos recibido reportes de muerte de plántulas. Y si bien el cultivo viene más lento, lo cual no es malo en sí, porque seguramente el ambiente también hace que el cultivo esté muy saludable, porque el frío no es propicio para el desarrollo de enfermedades”.

“Lo que sería interesante es que haya más precipitaciones, porque junio tuvo precipitaciones muy por debajo de lo normal: pensemos que la lluvia promedio es de 45 a 50 milímetros en la provincia y se vieron en promedio seis nada más. Y en lo que va del mes, ya estamos llegando prácticamente al 20 de julio y casi no ha habido lluvia, y eso ha dificultado la concreción de la intención de siembra original de trigo, ya que no había humedad en la cama de siembra suficiente para el trigo y algunos plantas se sembraron con humedad más ajustada, mayor profundidad y están requiriendo que se den 15 a 20 milímetros de precipitación para favorecer su crecimiento”, dijo, y añadió: “A partir del viernes ahora están pronosticando algo de lluvia,; es variable según los modelos, algunos dan 5 milímetros, otros dan 10 milímetros, pero es lo que se está observando hoy”.

Beneficio del frío

Las heladas impactaron de diferentes formas y un punto a favor del frío extremo es que ayudó en la erradicación de la plaga que afectó a la mayoría de los productores: “El frío es bueno para combatir un poco la plaga de la chicharrita que afectó tanto al maíz en el verano; en ese sentido es el lado bueno de estas bajas temperaturas. Pero mirando un poquito la siembra temprana de maíz en septiembre, con este nivel de lluvia, con este invierno tan seco, quién sabe si se pueda avanzar con la siembra temprana de maíz, está difícil el tema”, expresó el meteorólogo Germán Heinzeknecht.

El frío ayudó a combatir la chicharrita del maíz

En tanto, Pablo Fontanini acotó: “El INTA está monitoreando en 16 sitios en la provincia y también elaboró tres mapas y en algunos sitios se ve disminución de esta plaga. En general en escenario frío es desfavorable para la chicharrita”.